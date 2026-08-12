A lo largo del fin de semana largo, desde el sábado 15 al lunes 17, el Cementerio Norte mantendrá su funcionamiento habitual y permanecerá abierto al público de 7 a 19 horas para visitas.

Durante las tres jornadas también estará habilitada la atención administrativa para la realización de trámites y consultas.

Además, se realizarán recorridos guiados gratuitos por el patrimonio histórico del Cementerio Norte. Las visitas tendrán lugar el sábado 15 y el lunes 17 de agosto, a las 14, y estarán abiertas a vecinos y visitantes.

Para consultas o solicitud de información, los interesados deberán comunicarse al 3446 679939 (WhatsApp) , de 7 a 19.