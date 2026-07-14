El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y este miércoles 15 de julio se conocerá al segundo finalista. Argentina e Inglaterra se enfrentarán desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium, en un duelo cargado de historia entre dos de las selecciones más importantes del mundo.

Debido al horario en que está programado el partido, el centro comercial de la ciudad ha tenido que adaptar su funcionamiento.

En diálogo con Ahora ElDía, Eugenia Garbino, presidenta del Centro de Defensa Comercial, adelantó que “los negocios que tienen empleados van a hacer horario de corrido hasta las 13 horas, y en menor medida, otros harán horario cortado. Mientras que los que son dueños, lo manejará como cada uno crea conveniente”.

“Es la semifinal, es casi el último partido, y la gente necesita alegría, estar contenta, y con esto está feliz. Entonces, es el último esfuerzo para el comerciante”, apuntó.

Que la Semifinal sea a las cuatro de la tarde, genera que la mayoría de los gualeguaychuenses vaya a estar en su casa durante las horas en las que se da la mayor actividad comercial en el centro. Y en el caso de que Argentina gane, es de esperar que se traslade a la zona de Costanera, como ocurrió el sábado por la noche con el reciente triunfo de la Scaloneta. Quienes necesiten hacer compras el miércoles, deberán hacerlo por la mañana.