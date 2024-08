Podía ser un día para que la delegación argentina festejara una medalla y asegurara otra en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, no ocurrió ni una ni la otra. Es que Las Leonas no pudieron dar el batacazo frente a Países Bajos, cada día más consolidadas como el mejor equipo del mundo en hockey sobre césped femenino, y cayeron por goleada en las semifinales, hecho que las obligará a buscar el bronce. Luego, la dupla de Mateo Majdalani y Eugenia Bosco no logró participar de la Medal Race en Nacra 17, debido a la falta de viento en Marsella. En efecto, la chance más clara de presea se pasará para el jueves. Además, hubo actividad en remo, taekwondo y más.

Taekwondo: Lucas Guzmán cayó por 2-1 frente al húngaro Omar Gergely Salim, campeón del mundo en 2022. Deberá aguardar para ver si puede entrar al repechaje.

Canotaje: Brenda Rojas se clasificó a la semi del K1 500m tras terminar 2ª en su serie con un tiempo de 1m52s68. Además, Agustín Vernice también avanzó a las semifinales, pero del K1 1000m, y lo hizo como 2º de su serie con un crono de 3m27s18.

Vela: Fue suspendida para mañana la Medal Race (por falta de viento), última regata a la que se clasificaron los 10 primeros barcos que irán por las medallas. Argentina, con 41 puntos netos, es escolta de Italia (27). En tanto, Gran Bretaña va tercero, más atrás, con 47; y Nueva Zelanda aparece cuarto con la misma cantidad que los británicos.

Hockey s/Césped: El Seleccionado argentino femenino (Las Leonas) no pudieron dar el golpe ante Países Bajos, último campeón olímpico y mundial, y perdieron 3-0, por lo no pudieron avanzar a la final y el viernes jugarán frente a Bélgica por la medalla de bronce.

El Dato

Este jueves 8 de agosto sólo habrá actividad para los argentinos Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, que disputarán la Medal Race de Nacra 17 (a partir de las 7.18 horas) en busca de una medalla, que lo tienen muy posiciones en la general con el segundo puesto.

(Con información de Olé).