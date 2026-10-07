Con epicentro en los Bosques de Palermo, el Ironman 70.3 de Buenos Aires reunió a más de 1.300 corredores de 30 países, con una destacada presencia de representantes de Gualeguaychú, en el circuito que comprendió 1900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de pedestrismo.

Exequiel Núñez fue el deportista local con mejor tiempo al completar la prueba en 4 horas, 46 minutos y 32 segundos, marca que le permitió terminar 8º en la categoría de 50 a 54 años. Tras la carrera, manifestó que este desafío le sirvió como una excelente preparación de cara al Ironman full de San Juan, que se celebrará el próximo 1º de noviembre.

Fariña terminó tercero entre los de 60 y 64 años.

Por su parte, el legendario Ricardo “Pichi” Fariña volvió a brillar al subirse al podio: finalizó 3º en la categoría de 60 a 64 años con un registro de 5 horas, 1 minuto y 38 segundos. Su desempeño le otorgó la plaza directa para el Mundial de Ironman 70.3 en Chattanooga (Estados Unidos), aunque decidió rechazarla ya que su gran objetivo será buscar la clasificación al Mundial de Hawái (distancia full) en 2027.

La delegación de Gualeguaychú se completó con muy buenas actuaciones individuales:

Nicolás Naredo: 04h 48m 33s

Ignacio Toni: 05h 09m 37s

Leonardo Bustamante: 05h 11m 41s

Franco Damasco: 05h 13m 49s

Pablo Glagovsky: 05h 17m 20s

Pablo Cabezas: 05h 29m 40s

Ariel Cabrera: 05h 48m 27s

Miriam Fernández: 06h 05m 36s

Milagros Larrivey: 06h 18m 48s