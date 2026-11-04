La ciudad de San Juan fue sede el fin de semana pasado de dos competencias internacionales de triatlón: el Ironman 5150, que se disputó el viernes 30 de octubre, y el Ironman Full, que tuvo lugar el domingo 1º de noviembre.

En la prueba principal, que comprendió 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de pedestrismo, participaron Exequiel Núñez y Pablo Berisso, quien, si bien no nació en Gualeguaychú, está radicado en la ciudad desde hace un tiempo.

Ambos compitieron en la categoría de 50 a 54 años. Berisso finalizó en el tercer puesto (22º en la clasificación general), con un tiempo de 9 horas, 26 minutos y 13 segundos. Sus parciales fueron de 1:05:50 en natación, 4:59:31 en ciclismo y 3:14:13 en el maratón pedestre, con transiciones de 4:32 y 2:08 entre disciplinas.

Núñez en los últimos metros de la prueba, antes de llegar a la meta.

Por su parte, Exequiel Núñez, quien volvió a disputar un Ironman Full desde su participación en Mar del Plata 2018, terminó en la 13ª posición de su categoría (126º en la general), con un registro de 10 horas, 48 minutos y 14 segundos. Sus parciales fueron de 1:13:19 en natación, 5:31:54 en ciclismo y 3:54:57 en pedestrismo, con transiciones de 4:48 y 3:19.

Representación femenina en el Ironman 5150

El viernes pasado, San Juan abrió el fin de semana de competencias internacionales con la primera edición del Ironman 5150, formato que tuvo como sede a Gualeguaychú en 2024 y 2025 y que comprende 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo.

En esta modalidad compitieron Laura Fiekas y Valeria Fontán. La primera obtuvo el séptimo puesto en la categoría femenina de 25 a 29 años y terminó 375ª en la clasificación general, con un tiempo de 3:00:32. Sus parciales fueron de 35:42 en natación, 1:26:40 en ciclismo y 51:52 en pedestrismo, con transiciones de 3:31 y 2:48.

Por su parte, Fontán, gualeguaychuense radicada en Buenos Aires, alcanzó el 11º lugar en la categoría femenina de 55 a 59 años, con un registro de 3:43:34. En su caso, completó la natación en 34:03, el ciclismo en 1:49:02 y el pedestrismo en 1:05:50, con tiempos de 7:47 y 6:54 en las transiciones.