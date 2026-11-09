El Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 ingresa en su etapa de definición y con el cuadro de los playoffs definido rumbo a la gran final, que se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata. Todos los encuentros se jugarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, con excepción del protagonizado por Boca, que en esa fecha definirá la Copa Sudamericana en Barranquilla -Colombia-.

Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B)

River (4° B) vs. Lanús (5° A)

Argentinos (2° B) vs. Independiente (7° A)

Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B)

Rosario Central (1°B) vs. Gimnasia (Mza) (8° A)

Defensa y Justicia (4°A) vs. Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) vs. Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia (3° B) vs. Newell’s (6°A)