Cómo quedó el cuadro de octavos de final y cuándo se juegan
Así quedó el cuadro de los playoffs definido rumbo a la gran final, que se disputará el sábado 12 de diciembre en La Plata
El Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 ingresa en su etapa de definición y con el cuadro de los playoffs definido rumbo a la gran final, que se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata. Todos los encuentros se jugarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, con excepción del protagonizado por Boca, que en esa fecha definirá la Copa Sudamericana en Barranquilla -Colombia-.
Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B)
River (4° B) vs. Lanús (5° A)
Argentinos (2° B) vs. Independiente (7° A)
Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B)
Rosario Central (1°B) vs. Gimnasia (Mza) (8° A)
Defensa y Justicia (4°A) vs. Barracas Central (5°B)
Boca (2°A) vs. Independiente Rivadavia (7°B)
Gimnasia (3° B) vs. Newell’s (6°A)