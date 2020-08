Cómo reaccionó Nati Jota al enterarse de que su ex está de novio con Ivana Nadal

Cuando le preguntaron los motivos que llevaron a la ruptura de pareja, la periodista e influencer de 26 años indicó que con el tiempo ambos notaron que no eran “tan parecidos” como ellos creían, y que tampoco tenían tantas cosas en común.

Pasaron nueve meses desde que se separaron, y si bien ninguno de los dos borró las fotos que tenían juntos en las redes sociales, dejaron en claro que era una relación finalizada y que no había una posible reconciliación. El último fin de semana comenzaron a surgir rumores que indicaban que el rugbier chaqueño había comenzado un noviazgo con Ivana Nadal.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivana Nadal (@ivinadal) el 24 de May de 2020 a las 8:08 PDT

Luego de especulaciones, y en medio de intercambios de likes en las redes sociales, fue la propia conductora la que lo confirmó a través de su cuenta de Instagram, en donde tiene más de dos millones y medio de seguidores. Compartió una romántica foto en la que ambos están abrazados. Si bien él está de espaldas, ella se encargó de etiquetarlo en la publicación, para que no quede ninguna duda. Bruno, por su parte, decidió poner privada la cuenta que hasta ayer -domingo- tenía pública.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivana Nadal (@ivinadal) el 23 de Ago de 2020 a las 4:41 PDT

La foto que publicó Ivana Nadal el domingo cuando confirmó su relación con Bruno Siri, el ex de Nati Jota

Una vez que se enteró del romance de su ex con Ivana Nadal, Nati Jota eligió expresarse primero a través de sus redes sociales, en donde los usuarios comentaron la relación que la periodista y la conductora supieron mantener.

Si bien las mujeres no eran amigas, solían coincidir en eventos públicos o en programas de televisión. Y esos encuentros eran cordiales y cargados de buena onda, según se percibía en las redes sociales. Incluso, en diciembre de 2019 -cuando la influencer recién se había separado de Siri-, publicó una imagen junto a Ivana. “La rubia y la morocha”, escribió en aquel posteo.

1.jpg

“¿Qué onda el guionista de mi vida? Está re en una”, escribió Nati en su cuenta de Twitter, red social en la que tiene casi un millón de seguidores, a quienes, además, les agradeció los mensajes de apoyo que recibió. “Me siento en mi cumpleaños”, bromeó.

Luego, hizo referencia a la relación de su ex novio con Ivana Nadal. “En caso de ser verdad, no me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió”, aseguró a Paparazzi.

Embed Ver esta publicación en Instagram Antes tu no querías, ahora yo no quiero Una publicación compartida por NATI JOTA ♀️ (@natijota) el 25 de Abr de 2020 a las 9:42 PDT

“Es algo muy reciente, en caso que sea verdad les deseo lo mejor”, agregó y aclaró que esta nueva relación no le afecta emocionalmente ya que ella y Siri se separaron en noviembre de 2019. “Prefiero no hablar demasiado, porque no es un tema que me incumba. La relación con Bruno terminó hace nueve meses, es una relación cerrada”.

Por su parte, contó que cuando comenzaron a surgir los rumores de noviazgo con Ivana Nadal, se comunicó con su ex novio. “Intercambiamos mensajes, le pregunté sobre esto. Pero prefiero no decir qué hablamos, me lo guardo para mí”, enfatizó Nati Jota sobre Bruno Siri, quien la acompañó en 2018 cuando decidió achicarse las lolas.