Después de la polémica que se desató por permanentes arbitrajes favorables a Barracas Central, Central Córdoba de Santiago del Estero, Riestra y el propio Rosario Central desde la llegada de Di María, el título de “Campeón de Liga 2025” que la AFA le otorgó al canalla por ser el equipo que más puntos sumó a lo largo del año, una imagen que se produjo en el Gigante de Arroyito generó alto impacto.

En el momento del ingreso del conjunto local en la previa al duelo por los octavos de final del Torneo Clausura, los titulares Estudiantes de La Plata se posicionaron para hacer el pasillo que se le ofrece a los campeones, pero se pusieron de espaldas frente al paso de Ángel Di María y compañía.

La postal provocó todo tipo de comentarios y fue el cronista de campo de juego para la TV Federico Bueno, de ESPN, el que brindó detalles de la decisión que tomó el Pincha tras la medida. Según relató el periodista que cubrió a la visita, el club “liberó a sus jugadores” a nivel institucional, pero Juan Sebastián Verón se reunió con una parte del plantel: “Tuvo una charla con los referentes y les dio su opinión. Les sugirió un pasillo de espaldas y brazos cruzados”, explicó.

En la misma línea, el cronista contó que se le informó a la Liga Profesional que se cumpliría con la disposición emitida en la previa al compromiso, pero no se precisó de qué manera se haría, mencionó Bueno en la transmisión oficial de ESPN Premium. Justamente, en el show de la señal llamado Fútbol 1 que conducen Martín Souto y Matías Martin, mostraron detalles de lo sucedido en el estadio canalla. “Si estamos obligados, no quedará otra”, mencionó en la antesala del duelo el defensor pincha Leandro González Pírez.

Luego de eso, en el programa pasaron unas imágenes que marcaron cómo se gestó el pasillo de espaldas de los jugadores de Estudiantes. En un primer saludo entre Lucas Alario y Di María, se ve como el ex delantero de River Plate le dice algo al oído a Fideo y a Fatura Broun. Además, el propio marcador central del conjunto que dirige Eduardo Domínguez se acercó para saludar al arquero local. “Está, dale”, remarcaron que mencionó Broun tras un abrazo entre ambos en el segmento de la señal. “Lea”, lo llamó Fernando Muslera a Pírez, a lo que uno de los referentes del Pincha respondió: “Sí, tranquilo”, como dando a entender que dio aviso de lo que sucedería minutos más tarde.

En el final del resumen que mostró ESPN, se puede ver cómo los jugadores de Estudiantes formaron para hacer el ya famoso pasillo y uno de los que dio la orden de darse vuelta fue el autor del único gol del partido, Edwuin Cetré. “Ahora, ahora”, dijo el atacante mientras la cámara capturaba el momento.

Frente a lo sucedido, es importante destacar que tras la confirmación de la consagración del Canalla por ser el mejor equipo en la Tabla Anual de Primera División, la Liga Profesional de Fútbol emitió un comunicado en el que se establecía: “Tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF. En la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado ‘Campeón de Liga 2025’”.

Además de la palabra de Di María tras la eliminación de Central, y del enojo que mostró el entrenador Ariel Holan por la actitud de los jugadores de Estudiantes, el que también habló fue el árbitro del encuentro. Pablo Dóvalo remarcó que no sabía lo que se vio en el campo de juego. “No me avisó nadie que iban a hacer eso. La Liga simplemente me informó lo que iba a pasar en el ingreso de los equipos. Después, sé que entre los jugadores hablaron porque lo noté y porque me lo dijo después Fatura Broun”.

Acto seguido, explicó que en su informe del partido mencionará lo que ocurrió en la previa. “La actitud de los jugadores de Estudiantes fue una acción que no me compete en nada. Elevaré el informe como corresponde. A mí se me informó sobre un protocolo y no se cumplió. Lo único que me compete a mí es informarlo”, concluyó el juez del encuentro.

De esta manera, habrá que ver sí la organización sancionará al Pincha por la imagen que se vio en el Gigante de Arroyito. Lo que sí es posible que ocurra es que el equipo platense reciba una multa porque ninguno de sus futbolistas habló en el post con la TV, lo mismo porque Domínguez no dio la conferencia de prensa luego del duelo que su conjunto ganó.

Hay que recordar que Estudiantes manifestó públicamente su desacuerdo en sus redes con la designación de Central como campeón, argumentando que no existió una votación formal para reconocer ese título. A través de sus redes sociales, el equipo rojiblanco expresó: “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.

Esta declaración contradijo de manera directa la versión oficial de la LPF, que horas antes había asegurado que la decisión de incorporar el nuevo título y reconocer a Rosario Central como campeón anual había sido “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo. Incluso, consta en las actas. En la reunión, el club estuvo representado por su vice, Pascual Caiella.

Luego de la victoria y el pasaje a los cuartos de final del Clausura, Verón publicó una frase en su cuenta de Instagram en la que dijo “vamos nosotros” y otra en la que apeló a un ex titular de la institución (Mariano Mangano), que decía: “Y estoy plenamente seguro de que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno. Nada ni nadie torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de su rica filosofía que le imprimieron sus fundadores. Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones”.