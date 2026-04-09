En un importante despliegue coordinado, la Jefatura Departamental Uruguay logró interceptar a dos hombres oriundos de la provincia de Buenos Aires que estarían vinculados a una serie de intentos de estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, registrados durante la madrugada y mañana de este jueves en la localidad vecina de Concepción del Uruguay

La intervención comenzó al mediodía en la zona de calle Virrey Vértiz, entre 9 de Julio y San Martín. Allí, efectivos del Comando Radioeléctrico, Investigaciones e Inteligencia Criminal interceptaron un automóvil Fiat Cronos de color gris que circulaba sin el dominio (patente) colocado.

Bajo la supervisión del fiscal Eduardo Santo, se procedió a la requisa del rodado, arrojando resultados positivos. Los uniformados secuestraron teléfonos celulares de alta gama y tarjetas SIM, elementos que podrían haber sido utilizados para coordinar los engaños telefónicos.

Horas más tarde, en la Jefatura Departamental Uruguay, se realizó la requisa personal de los dos ocupantes del vehículo: un hombre de 41 años, con domicilio en José C. Paz, y otro de 32 años, residente de Los Polvorines.

Como resultado del procedimiento, se incautó el vehículo Fiat Cronos (secuestrado para peritajes), junto a celulares y dinero.

Ambos sujetos quedaron en libertad supeditados a la causa judicial por “Supuesta Estafa”, mientras la División Policía Científica y el verificador en turno avanzan con las pericias técnicas.

Alerta y prevención: el “perro” que salvó a una vecina de Concepción

La Policía de Concepción del Uruguay vincula estos operativos con numerosos llamados denunciados por vecinos durante la madrugada. En uno de los casos, una mujer de 80 años domiciliada en calle Tibiletti recibió un llamado a su teléfono fijo a las 4 de la madrugada. Un hombre, simulando ser su hijo, le aseguró estar herido y haber sufrido un robo, exigiéndole que juntara todos sus objetos de valor.

La vecina, manteniendo la calma, le realizó una pregunta clave al estafador: “¿Cómo se llama mi perro?”. Ante el desconocimiento del delincuente, este cortó la comunicación de inmediato, permitiendo que la mujer confirmara minutos después que su hijo se encontraba a salvo.