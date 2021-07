Algunos hasta de manera sarcástica. Por ejemplo, en uno fechado el 24 de diciembre de 2020 con el que la imputada reprodujo un artículo con una imagen de un nene y un cartel que indicaba que había vencido el cáncer, una mujer colocó: "Pero vos, le das?".

En otro, del 25 de enero, Tejada escribió: "A disfrutar mis niños!!!!". Y le agregó emojis con caritas con ojos de corazones. Ilustró ese post con una pileta de lona en la que se ve a dos nenes y dos nenas. Una usuaria le escribió: "Vieja degenerada. Yo no dejaría un menor ni x casualidad cerca tuyo, pedófila".

Los repudios de esa índole no los respondió Tejada. Sí, en cambio, protagonizó un fuerte cruce con una usuaria que le recriminó el abuso en la madrugada del martes último, pocas horas antes de su detención. “Si estás caliente porque todo el mundo vio lo que has hecho con ese niño, no hubieses hecho videos. Pensá antes de hacer o decir algo”, le manifestó.

La mujer desplazada del cargo de portera le respondió: “Te voy a dejar en claro algo. Si no sabés, no hables. Te voy a pedir por favor que trates de mantenerte al margen de la situación, porque no sabés absolutamente nada. Sólo preocupate vos por tu vida, que yo me encargo de la mía. No mires la paja en el ojo ajeno”.

mensaje fb.JPG

Pero el enojo la pudo y Tejada volvió a la carga contra esa usuaria con otro mensaje en que, irónicamente, le dijo: "Andá a trabajar". Y concluyó. "Me causás risa, mujer. Hacer ciertos comentarios cuando andás peleando por un paquete de yerba”.

La desplazada portera de escuela quedó detenida bajo la acusación de "corrupción de menores agravado en concurso real y exhibiciones obscenas agravadas”, luego de que en la tarde del lunes se hicieran virales en redes sociales un video y tres fotos que la muestran abusando de un alumno.