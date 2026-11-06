La ciudad uruguaya de Paysandú ultima los detalles de cara a la visita del papa León XIV a la región.

La periodista Susana Heffel, desde Paysandú, contó que, si bien “hay mucha gente de Uruguay que está reacia al tema”, agregó que “hay gente de todos lados, y por supuesto va a ser una multitud”.

A las 4 de la madrugada de este sábado, uno de los containers de prensa y acreditación abre sus puertas, mientras que el parque París Londres estará abierto desde las 6 horas.

El papa, luego de brindar misa, llegará hasta la plaza de la ciudad con unas 500 personas, seleccionadas por la Iglesia uruguaya.

Una de las piezas principales es el sillón papal, denominado litúrgicamente como sede, el cual fue confeccionado en madera de cedro bajo estrictas medidas y modelos enviados directamente desde el Vaticano. El diseño respetó de manera exacta las especificaciones de altura de asiento, respaldo y posabrazos indicadas mediante fotografías oficiales, con dimensiones de 55 centímetros de frente y 40 centímetros de profundidad.

Desde la organización confirmaron que, una vez finalizado el evento religioso, el sillón quedará de forma permanente en la parroquia San José Obrero de Paysandú.

Fuente: AHORA