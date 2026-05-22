Durante el fin de semana largo por el 25 De Mayo los servicios del área funcionarán con normalidad. La recolección domiciliaria se realizará de acuerdo al cronograma habitual, tanto en los recorridos diurnos como nocturnos, por lo que se solicita a los vecinos sacar los residuos en los días y horarios correspondientes a cada zona.

Separación de residuos

Se recuerda a los vecinos la importancia de diferenciar correctamente los residuos:

Secos / Inorgánicos:

Plásticos, papeles, cartones, trapos, telas, vidrios (aislados), telgopor y latas.

Húmedos / Orgánicos:

Restos de alimentos crudos y de comida, como pan, cáscaras, semillas, carozos, café, yerba, saquitos de té, hojas y flores.

Patogénicos domiciliarios:

Pañales, toallitas femeninas, tampones, jeringas, gasas, vendas, cotonetes, cenizas y colillas de cigarrillo.

Días de recolección según tipo de residuo

Lunes, miércoles y viernes: residuos orgánicos.

Martes, jueves, sábado o domingo: residuos inorgánicos.

Todos los días: residuos patogénicos domiciliarios.

Estaciones de transferencia (Puntos Verdes)

Las estaciones de transferencia funcionarán en sus horarios habituales de feriado:

Lunes a sábados: de 7 a 19 horas.

Domingos: de 8 a 18 horas

Ubicaciones: