El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Agencia de Seguridad, llevó adelante una reunión de coordinación con todas las áreas municipales involucradas y las fuerzas de seguridad que operan en la ciudad, con el objetivo de definir el operativo integral que se desplegará durante el fin de semana largo.

Del encuentro participaron Tránsito, Defensa Civil, Higiene Urbana, Inspección General, Espacios Verdes, Salud, Protección Civil y áreas técnicas municipales, junto a las fuerzas de seguridad locales. En este marco, se avanzó en la articulación de los dispositivos de prevención vinculados al ordenamiento del tránsito y al manejo de la gran afluencia de personas que se espera en distintos puntos de la ciudad.

Como ocurre cada año, se prevén operativos especiales en la Costanera, Boulevard De León y sectores estratégicos, con refuerzo de personal y controles preventivos. En paralelo, se trabaja en el fortalecimiento del dispositivo sanitario, garantizando la apertura y disponibilidad de los baños públicos y evaluando la incorporación de unidades adicionales según la demanda.

En materia de prevención, Defensa Civil informó que a partir de este lunes comenzará el tradicional mallado del puente, con la colocación de una malla de dos metros de altura sobre la baranda, como medida destinada a reducir riesgos y evitar accidentes.

El operativo contempla además la vigilancia ribereña permanente, con embarcaciones destinadas al control en el río, refuerzo de presencia policial en tierra y la instalación de un centro de comando en la oficina de Turismo ubicada en los Obeliscos. Desde allí se centralizarán las comunicaciones entre todas las áreas intervinientes, convirtiéndose en el punto neurálgico del operativo.

Asimismo, se coordinaron acciones conjuntas entre Prefectura y Tránsito para reforzar los controles vinculados a la navegación náutica y la seguridad vial, mientras que Inspección General intensificará las tareas de control sobre el consumo de alcohol en la vía pública y los ruidos molestos.

El dispositivo integral se completa con una red de comunicación unificada mediante equipos radiales propios, que permitirá una respuesta rápida y coordinada ante cualquier eventualidad, incluyendo la articulación con la carpa sanitaria del Hospital Centenario, que volverá a instalarse en la plazoleta frente al puente.

Finalmente, desde el Gobierno de Gualeguaychú se recordó “la importancia de disfrutar del fin de semana largo con responsabilidad y conciencia, destacando que se espera una importante presencia de familias y actividades vinculadas a la costa del río. En este sentido, se confirmó el refuerzo del servicio de guardavidas y la extensión del horario de cobertura, con el acompañamiento de personal policial y de Defensa Civil para garantizar el retiro seguro del agua al finalizar la jornada”.