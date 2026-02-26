La reconstrucción integral del boulevard Boulevard Pedro Jurado comenzó este jueves y por tratarse de una zona de alta circulación, especialmente por la proximidad a la Terminal, el operativo de tránsito es clave para garantizar seguridad y fluidez.

El responsable de la Agencia de Seguridad, Esteban Izaguirre, explicó que se trata de la etapa más compleja del plan de obra. “Esta es la primera etapa, estamos en una zona muy conflictiva de tránsito, es la más compleja que vamos a tener”, indicó.

Durante los trabajos, la circulación se desvía hacia la calzada oeste, que funciona provisoriamente con doble sentido, asistida por personal de Tránsito. Izaguirre detalló que cuando no se esté trabajando activamente, y siempre que el ingeniero responsable lo autorice, se podrá circular sobre el sector fresado. “Nuestro trabajo es dar seguridad vial y vamos a trabajar las 24 horas, siempre y cuando se necesite personal; sino va a haber vallas con material lumínico”, sostuvo.

Los cortes serán parciales y dinámicos, de acuerdo al avance de las tareas. Además, se dispuso la prohibición de estacionamiento en el sector intervenido para facilitar el despliegue técnico y evitar demoras.

Desde la Agencia de Seguridad solicitaron a los vecinos que, de no ser indispensable, eviten transitar por la zona y utilicen vías alternativas. En el caso del transporte pesado, los micros y camiones están siendo derivados por calle Sarmiento. Según explicó Izaguirre, los micros ingresan y egresan por el mismo lugar, lo mismo ocurre con los autos que tengan que entrar a la Terminal.