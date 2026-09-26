Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegaron a su fin y Argentina cerró su participación en el segundo lugar del medallero general, detrás de Brasil. La delegación albiceleste consiguió 81 medallas de oro, 87 de plata y 125 de bronce, para un total de 293.

Brasil se quedó con el primer puesto gracias a sus 121 medallas de oro, 107 de plata y 83 de bronce, que le permitieron alcanzar 311 preseas. Colombia, por su parte, terminó tercera con 69 oros, 61 platas y 62 bronces, para un total de 192.

Más atrás quedaron Chile (175), Venezuela (146), Perú (98), Uruguay (54), Ecuador (82), Paraguay (37), Panamá (16), Bolivia (16), Curazao (2), Aruba (4) y Guyana (4).

Los deportes en los que Argentina consiguió más medallas

La delegación argentina tuvo una destacada actuación en distintas disciplinas y consiguió medallas en una gran cantidad de deportes.

La natación hizo el principal aporte al medallero, con 7 medallas de oro, 8 de plata y 13 de bronce, para un total de 28. También se destacaron el canotaje de velocidad, con 10 oros y 13 medallas en total, y la gimnasia artística, que aportó 5 oros, 2 platas y 5 bronces.

El atletismo sumó 4 oros, 4 platas y 8 bronces, mientras que el esgrima consiguió 5 oros, 2 platas y 4 bronces. El tiro también aportó 5 medallas doradas, además de 2 plateadas y 3 de bronce.

Entre los deportes con mayor cantidad de medallas también aparecen ciclismo de pista, con 11; esquí acuático, con 11; taekwondo, con 10; boxeo, con 9; judo, con 9; tenis, con 8; remo, con 8; raquetbol, con 8; y stand up paddle, con 8.

Medallero final

Brasil: 121 medallas de oro, 107 de plata, 83 de bronce. Total: 311. Argentina: 81 medallas de oro, 87 de plata, 125 de bronce. Total: 293. Colombia: 69 medallas de oro, 61 de plata, 62 de bronce. Total: 192. Chile: 49 medallas de oro, 58 de plata, 68 de bronce. Total: 175. Venezuela: 48 medallas de oro, 43 de plata, 55 de bronce. Total: 146. Perú: 28 medallas de oro, 31 de plata, 39 de bronce. Total: 98. Uruguay: 17 medallas de oro, 14 de plata, 23 de bronce. Total: 54. Ecuador: 16 medallas de oro, 27 de plata, 39 de bronce. Total: 82. Paraguay: 9 medallas de oro, 9 de plata, 19 de bronce. Total: 37. Panamá: 5 medallas de oro, 3 de plata, 8 de bronce. Total: 16. Bolivia: 3 medallas de oro, 4 de plata, 9 de bronce. Total: 16. Curazao: 1 medalla de oro, 0 de plata, 1 de bronce. Total: 2. Aruba: 0 medallas de oro, 3 de plata, 1 de bronce. Total: 4. Guyana: 0 medallas de oro, 0 de plata, 4 de bronce. Total: 4.

Fuente: DeporTV