Se habilitará un espacio que permitirá tramitar DNI y Pasaporte de lunes a lunes. Gracias a la articulación con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la Provincia de Entre Ríos, los vecinos podrán realizar estos trámites todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos, en el Mercado del Munilla.

Este nuevo centro de atención formará parte de una estrategia integral de gestión que busca acercar el Estado a cada vecino, reducir barreras burocráticas y garantizar el acceso a derechos de identidad de manera rápida y eficiente.

El intendente Mauricio Davico destacó que esta iniciativa es una muestra concreta del trabajo en equipo entre Nación, Provincia y Gobierno local, y de una gestión que prioriza hechos por sobre anuncios. Subrayó que se trata de un paso importante para facilitar el acceso a un trámite básico y necesario para la vida cotidiana de miles de personas.

El espacio contará con tres puestos fijos y dos móviles de atención, lo que permitirá ampliar la capacidad operativa, agilizar turnos y garantizar la cobertura de la demanda en la ciudad y zonas aledañas. Esta modalidad de atención continua convierte a Gualeguaychú en una de las pocas ciudades del país que contará con este servicio activo los siete días de la semana.

La implementación de este centro surge a partir de un convenio de colaboración y asistencia técnica entre el RENAPER y el Gobierno local, con el acompañamiento de la Provincia, que estableció la instalación de equipamiento, soporte técnico y personal especializado para garantizar el funcionamiento diario.

Los vecinos interesados en realizar estos trámites podrán acercarse al Mercado del Munilla para gestionar su DNI o Pasaporte sin necesidad de esperar días hábiles, optimizando tiempos y garantizando un servicio más eficiente.