¿Cómo vivían los niños de otras épocas?: Un museo de la ciudad exhibirá fotografías y ropa de "infancias de ayer"
En el mes del Día del Niño, la propuesta reúne indumentaria y objetos de época para recuperar y poner en valor las memorias de la niñez.
La exposición, que tendrá lugar en el Museo Azotea de Lapalma, propone un recorrido por distintas formas de crecer, estableciendo un diálogo entre el pasado y el presente. A través de vestidos bordados, muñecas y fotografías, la muestra rescata escenas cotidianas y construye una mirada sobre las infancias de otros tiempos, invitando a reflexionar sobre los cambios y continuidades en las experiencias de los niños.
“Infancias de Ayer” está pensada como una experiencia para disfrutar en familia, así como también para instituciones educativas y público en general interesado en acercarse a la memoria colectiva desde una perspectiva cultural y patrimonial.
La muestra podrá visitarse durante todo agosto, con entrada libre y gratuita, en los siguientes días y horarios:
- Miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 horas y de 14.30 a 17.30 horas
- Sábados, domingos y feriados de 10 a 13 horas
- Sábados de 14.30 a 17.30 horas