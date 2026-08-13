La exposición, que tendrá lugar en el Museo Azotea de Lapalma, propone un recorrido por distintas formas de crecer, estableciendo un diálogo entre el pasado y el presente. A través de vestidos bordados, muñecas y fotografías, la muestra rescata escenas cotidianas y construye una mirada sobre las infancias de otros tiempos, invitando a reflexionar sobre los cambios y continuidades en las experiencias de los niños.

“Infancias de Ayer” está pensada como una experiencia para disfrutar en familia, así como también para instituciones educativas y público en general interesado en acercarse a la memoria colectiva desde una perspectiva cultural y patrimonial.

La muestra podrá visitarse durante todo agosto, con entrada libre y gratuita, en los siguientes días y horarios:

- Miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 horas y de 14.30 a 17.30 horas

- Sábados, domingos y feriados de 10 a 13 horas

- Sábados de 14.30 a 17.30 horas