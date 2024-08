En un clima de fuerte tensión, la oposición de la Cámara de Diputados logró rechazar ayer el decreto que reforzó el presupuesto para la SIDE y le asestó un duro golpe al oficialismo.

Con 156 votos afirmativos, 52 y seis abstenciones, se aprobó el rechazo al DNU presentado por el Poder Ejecutivo como de “Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional”.

Los diputados entrerrianos mayoritariamente, votaron por rechazar el DNU que asignó fondos reservados por $100 mil millones para la SIDE. Sin embargo, el que votó a favor mantener la vigencia del DNU, fue uno de los legisladores entrerrianos que estuvo, durante días pasados en el centro de la escena, luego de conocerse que era uno de los que participó de la visita a represores condenados en el penal de Ezeiza.

Cómo votaron

Los que votaron de manera afirmativa al rechazo del DNU que asignó fondos reservados por $100 mil millones para la SIDE, fueron: Carolina Gaillard (UP); Pedro Galimberti (UCR); Tomás Ledesma (UP); Francisco Morchio (Encuentro Federal); Blanca Osuna (UP) y Atilio Benedetti (UCR).

El diputado que fue la excepción y votó en contra del rechazo del DNU, fue Beltrán Benedit (LLA), según consta en el acta difundida este miércoles.

En tanto, Gustavo Bordet (UP) y Marcela Ántola (UCR), estuvieron ausentes en la sesión.