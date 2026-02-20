Con 135 votos afirmativos y 115 negativos, la Cámara de Diputados dio media sanción en general a la Reforma Laboral durante la madrugada de este viernes, tras más de diez horas de debate. El proyecto, que había llegado con aprobación previa del Senado, deberá regresar a la Cámara alta debido a modificaciones introducidas en Diputados en el marco de acuerdos alcanzados por el oficialismo con bloques aliados.

El cambio más relevante respecto del texto original fue la eliminación del artículo 44, que contemplaba la posibilidad de abonar solo un porcentaje del salario en caso de enfermedad y licencia del trabajador, punto que había generado fuerte polémica. A partir de esa modificación, el oficialismo convocó para este mismo viernes a un plenario de comisiones en el Senado con la intención de obtener un dictamen rápido que permita tratar la iniciativa en el recinto el próximo 27 de febrero.

¿Cómo votaron los representantes de Entre Ríos? La votación entrerriana se dividió entre oficialistas y opositores. A favor lo hicieron Alicia Fregonese y Francisco Morchio (PRO), Darío Schneider (UCR) y Andrés Laumann y Beltrán Benedit (LLA).

En contra sufragaron los peronistas Gustavo Bordet, Marianela Marclay, Guillermo Michel y Blanca Osuna.

Desde la Casa Rosada apuntan a que la ley quede sancionada antes del 1° de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei encabezará la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.