Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini afrontar la travesía de unir en bicicleta Gualeguaychú con Estados Unidos, con el objetivo de seguir a la Selección Argentina durante el Mundial 2026 en Norteamérica.

En el cierre de 2025 y el inicio de un nuevo año mundialista, los biciviajeros celebraron la Nochevieja en distintas ciudades costeras de Colombia junto a familiares y amigos, y se reencontrarán en los próximos días para retomar la aventura a pedal.

En diálogo con Ahora ElDía, Miguel Silio contó en las últimas horas del año: “Estamos todos desparramados; Vicente en Santa Marta, Yamandú en Cartagena de Indias y yo en San Andrés”.

El próximo 5 de enero se reencontrarán en Cartagena para continuar el recorrido. Desde allí viajarán en avión hacia Panamá, ya que el cruce terrestre entre Colombia y ese país, conocido como el Tapón del Darién, es una extensa zona selvática sin caminos ni infraestructura, considerada una de las rutas más peligrosas del mundo debido a la presencia de grupos armados y organizaciones criminales.

Desde el inicio de esta increíble aventura, el pasado 16 de agosto, Silio, Martínez y Conculini llevan recorridos miles de kilómetros y ocho países: Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.