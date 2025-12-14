La Municipalidad de Colón informó este domingo que Gimena Bordet, esposa del intendente José Luis Walser, sigue internada en un hospital de Porto Alegre, Brasil, tras el gravísimo accidente que sufrieron el miércoles cuando viajaban en familia por una ruta del sur del país vecino.

El estado de salud de Bordet este domingo es “estable” dentro de su “cuadro complejo”, precisó el Municipio en un comunicado oficial.

“Gimena está recibiendo atención médica especializada y se encuentra en proceso de observación y recuperación”, amplió la Municipalidad de Colón.

Desde el Ejecutivo colonense agradecieron “las muestras de apoyo y solidaridad recibidas en estos momentos” y solicitó “respeto por la privacidad de la familia en este trance”.

También adelantaron que se informará sobre el estado de salud de la mujer “a medida que haya novedades”.

“Agradecemos la comprensión y el apoyo de la comunidad en estos momentos y pedimos continuar con las oraciones para su pronta recuperación”, concluye el parte oficial de este domingo.

La esposa del intendente se llevó la peor parte del siniestro vial que sufrió la familia el miércoles cuando viajaban hacia Florianópolis bajo una lluvia torrencial y despistaron en auto.

Una de las hijas también fue internada con heridas graves y fue trasladada a Colón en ambulancia para continuar las intervenciones médicas. Otro de los hijos también habría padecido una herida grave en un brazo.

Los hijos de la familia fueron trasladados de regreso a Colón días atrás y la madre se encuentra acompañada por familiares durante su internación en el hospital brasilero.