Un motociclista alcoholizado terminó hospitalizado tras un siniestro vial en Villaguay, ocurrido durante la mañana de este sábado en calle Valdez al 500.

Según informó la Policía, el hecho se registró aproximadamente a las 8.30, cuando por causas que se tratan de establecer se produjo una colisión entre un automóvil Ford Ka, conducido por un hombre mayor de edad, y una motocicleta Motomel Skua 150 cc, en la que se trasladaban dos personas.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte debió ser asistido en el lugar y trasladado en ambulancia al Hospital Santa Rosa.

En el centro asistencial se determinó que el motociclista presentaba lesiones de carácter leves.

Además, se practicó el correspondiente test de alcoholemia al conductor de la moto, que arrojó resultado positivo de 2,37 gramos de alcohol por litro de sangre.

Personal policial llevó adelante las actuaciones correspondientes con el objetivo de establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.