La falta de precios de referencia para la reposición, fue uno de los denominadores comunes de una semana para el olvido. Muchos eligieron no entregar mercadería hasta ver qué pasa con los mercados, mientras que otros aseguraron que no se puede bajar la persiana y hay que seguir trabajando, por lo que remarcaron “a ojo”.

En el medio, los vecinos y vecinas que decidieron ir stockeando y los que –por cuestiones de dinero- sólo les queda ir comprando lo del día a día.

AHORA ElDía realizó un relevamiento para conocer cómo se vive la crisis económica en Gualeguaychú.

El almacenero de barrio, Gustavo Níssero contó que el vecino compra lo justo y necesario. Indicó que lácteos, huevos, panificación aumentaron considerablemente. Señaló que algunos mayoristas te venden aceite sumándote otros productos conformando un combo. Recordó que lunes fue caótico y que no hubo listas de precios.

En la misma sintonía opinó Héctor González Paván, de la Confederación de Almaceneros de Argentina. En diálogo con Ahora Cero Radio manifestó que los precios que recibieron tres días atrás habían quedado “sin efecto”, por lo que remarcaban de manera casi intuitiva, exponiéndose a perder dinero. “No podemos cerrar las puertas y dejar al vecino sin atención. Hace 20 años que estoy atrás de un mostrador y pocas veces vivimos algo así”, resumió Paván para manifestar la crítica situación económica.

La crisis golpea fuerte en la frágil e inestable economía argentina. Contrariamente a lo que sucedía en otros 9 de Julio muchos comercios en diferentes rubros abrieron sus puertas con la esperanza de vender algo.

Las tiendas y otros comercios se sostienen, en buena parte, con la llegada de ciudadanos uruguayos a los cuales el cambio les favorece. Un almacenero con más de 30 años en el rubro contó que las subas con constantes y que remarcar precios es una cosa de todos los días.

Níssero sostuvo que en su almacén “la situación es muy compleja”. Subrayó que el lunes, después de la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía, fue un día caótico. Las subas, en el caso de las cervecerías, habían arrancado el sábado, aumentos ajenos a lo que iba a pasar el lunes con distribuidores que no salieron en horas de la mañana. Intentamos conocer los precios de lista para saber dónde estábamos parados y no te daban. Después, la mayoría de los artículos experimentaron subas importantes. Los lácteos en el orden del 20% y también en los productos a base de celulosa (papel higiénico y rollo de cocina)”.

“En el material descartable que necesitamos para trabajar en la despensa también sufrimos aumentos de un 10% para arriba. Nada por debajo de ese porcentaje”, manifestó el trabajador.

En tanto, detalló que “la entrada de mercadería es muy acotada y los camiones salieron a vender recién el martes, luego de un lunes plagado de incertidumbre, sin saber a qué precio vender”. En lo que refiere a los aceites dijo que “hay muy poca entrega y los mayoristas grandes te hacen un combo y te quieren vender otros artículos de primera línea como fideos, puré de tomate; pero si tenés esos productor en góndola, no vas a comprar de vuelta. Es un dilema porque es el combo o nada prácticamente”, detalló Níssero.

En los últimos días también subieron los precios de panadería y pastelería con artículos básicos como harina, grasa, almíbar y azúcar.

En cuanto al azúcar, muchos coincidieron en que no hay entrega o se entrega de pocos bultos. Además, el maple de huevos “pasó de 300 a 500 pesos y eso que la mercadería es de la zona”.

Sobre las gaseosas de primera línea, el almacenero dijo que una de una marca multinacional muy conocida “ronda en los 400 pesos”.

¿Qué pasa con los comercios de ropa?

En pleno centro comercial se observa más incertidumbre que certezas. Muchos comerciantes mantuvieron sus precios, aunque otros decidieron remarcar en torno al 25%, estimando que la reposición de la mercadería podría dejarlos en desventaja.

Un comerciante consultado por Ahora ElDía aseguró que “gracias a los uruguayos estamos vendiendo en forma aceptable, si tenemos en cuenta la situación económica reinante que no es la mejor; mientras que el cliente de la ciudad compra lo necesario”.

Otro comerciante que se dedica a la venta de ropa y calzado deportivo, indicó que trabaja con “segundas marcas, porque las más conocidas no están entregando mercadería, razón por la que seguimos trabajando con material que viene a ser una segunda línea sin bajar la calidad del producto que tiene un costo menor y que está al alcance del consumidor; aunque si hubiera stock de las primeras marcas también las comercializaríamos”. En cuanto a la faltante, señalaron escasez de “botines de fútbol y zapatillas de básquet”.

La construcción, sin presupuestos y con ventas dosificadas

El salto del dólar blue dejó por el piso la actividad de la construcción, que esta semana entró en parálisis por la falta de precios de referencia o la decisión de muchos proveedores de, directamente, cortar la venta de insumos.

Muchos corralones no están generando presupuestos, desaparecieron los descuentos o bonificaciones, y los muy pocos productos que se ofrecen cotizan a valor del dólar del día.

A raíz de este escenario de precios sin fijar, los tiempos de entrega comenzaron a duplicarse. La culminación de los proyectos, se indicó, demorará al menos un trimestre adicional.

Desde la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) su titular, Darío López, comentó que el sector sufre los golpes de un presente sin valores establecidos para los insumos, el acceso prácticamente nulo a la mayoría de los materiales y la incertidumbre respecto de los precios de los insumos importados.

"Los proveedores no te dan un precio definido, no hay presupuestos. En los locales del rubro sacaron los carteles de las vidrieras. Los productos con posibilidades de reposición no te los venden porque no saben cuánto van a costar mañana. Y eso que muchos proveedores compraron esos insumos a un dólar barato", afirmó. (Fuente: iProfesional)

Los rubros más afectados

Los sectores más golpeados son aquellos que tienen mayor intervención en su cadena de valor. Entre ellos están automotriz y autopartes, construcción y materiales y tecnología.

Las nuevas reglas para la importación representan un mazazo para los comercializadores de vehículos, sobre todo para quienes basan sus negocios en la venta de rodados provenientes del exterior.

Las terminales advierten que este combo de medidas complica el ingreso de piezas y autopartes, al haber faltante de dólares y de autorizaciones para traer componentes.

En el rubro de los plásticos la situación no dista mucho. Es una industria que básicamente depende del polímero, donde casi el 50% de los insumos son importados. Los importadores de mayor volumen reportaron problemas para girar divisas, lo que impacta en la cadena de producción.

Desde el sector alimenticio, uno de los referentes, Martín Cabrales (vicepresidente de Cabrales S.A.), dijo que si no bajan a 90 días el plazo de pago de las importaciones va a haber problemas de abastecimiento y de costos y aseguró que ya hay faltantes de café en algunos supermercados. “No conseguimos proveedores que nos financien a 180 días”, aseguró.

Desde varios comercios advirtieron además faltantes en rubros como papel higiénico, servilletas y rollos de cocina además de cacao, este último un insumo netamente importado. También se acentúo la escasez de calzado y ropa deportiva, algo que figuraba en los radares desde hace un año, con problemas en el abastecimiento de materiales para la confección.

Sectores como la producción química, el textil o el caucho, padecen aún más los efectos de más las medidas que traban las importaciones.