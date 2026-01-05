El Carnaval del País es, sin lugar a dudas, uno de los eventos más importantes y convocantes del verano argentino. Miles de personas presenciaron la primera noche del espectáculo que comenzó el sábado y que se extendería por once noches de enero y febrero.

Una vez más, el nivel artístico volvió a ser lo más positivo de una noche que tuvo varios inconvenientes y desajustes. Al retraso de más de una hora en el comienzo del show, se sumaron los inconvenientes en el servicio de cantinas que registraron extensas demoras para llevar los pedidos de la gente.

Otro tema importante y a corregir, fue el estado de las sillas en la zona más costosa del corsódromo. Tan es así, que un espectador registró el desagradable estado en el que recibió las ubicaciones que cuestan más de 500 mil pesos la noche. “Gualeguaychú, así es la ubicación más cara que tiene nusetro Carnaval. Después nos preguntamos por qué nos va mal", dijo mientras grababa con su teléfono e hizo referencia a a que llevava media hora de una espera que se prolongó durante casi 90 minutos entro el horario oficial y el comienzo del espectáculo.

Cansado de esperar que le limpien las sillas en las que debía sentarse, el espectador en cuestión decidió apilar las sillas sobre la pasarela, lo que motivó la presencia de la Policía y la llegada de gente vinculada a la organización.