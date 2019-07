Walter Plodzien, el protagonista de la historia, hizo el pedido hace diez días como parte de su trabajo: tiene un local de venta de tierra en la calle 17 y 159. Pero cuando el camión volcó la carga llegó la sorpresa: "En ese momento veo varias piedras medio extrañas por el color y me di cuenta de que eran huesos", contó a los medios.

tierra animal prehistórico 01.jpg

"Estaba entero por la cantidad de huesos que encontramos y de qué zonas eran, huesos de la paleta, cadera, costilla, mandíbula, columna vertebral, pierna, fémur, radio y los colmillos entre otros", agregó.

El asombro se magnificó cuando distinguió una mandíbula. Decidió entonces dar aviso al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. "No busqué plata sino que lo hice por curiosidad. Llamé por teléfono y como no me creyeron se los acerqué: entonces me dijeron que podía ser de un megaterio o un mastodonte", continuó el relato. Finalmente fue de este último.

mastodonte2.jpg

Un grupo de paleantólogos se acercó hasta el lugar de Plodzien. Tras revisar con mayor detención hallaron otras piezas: huesos de la paleta, la cadera, la costilla, la columna vertebral, la pierna, el fémur, el radio y los colmillos. También una mandíbula de mayor tamaño, lo cual indicaría que se trataría de más de un animal.

tierra animal prehistórico 02.jpeg

El vecino de Berisso donó los fósiles al Museo, donde serán analizados y quedarán a resguardo. "Nos dijeron que el proceso es bastante largo pero ya nos confirmaron que se tratan de restos de un mastodonte que tendrían una antigüedad de entre 10 mil y 50 mil años. Por la profundidad, creían que era un pantano y que el animal estaba entero", concluyó Plodzien.

mastodonote.jpg

Los mastodontes eran animales recubiertos de pelo grueso. Tenían un tamaño algo menor que los mamuts o incluso que los elefantes actuales, pero con un peso parecido por su construcción masiva y sus patas gruesas.

Tenían defensas grandes en la mandíbula superior y a veces, en el caso de los machos, otras más pequeñas en la inferior. Probablemente las usaban para levantar las matas y las hierbas de las que, al parecer, se alimentaban.