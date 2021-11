Compró un "libro a ciegas" y explotó de bronca con el que le tocó en el sorteo

El posteo fue realizado por el usuario "The agustín" (@theagvstin) y se hizo viral con más de 112 mil "me gusta" y 5 mil retuits. "Nunca más compro un libro a ciegas", fue la descripción que compartió el internauta.

Además, el tuit estuvo acompañado de dos fotos. En la primera se veía un mostrador con varios libros envueltos en papel madera, con un cartel que decía: "Cita a ciegas con un libro. 50 pesos, cada uno". En la otra imagen, se veía el libro que le había tocado al cliente; se trataba de un título de Martina "Tini" Stoessel, llamado "Simplemente Tini: mi libro".

Embed Nunca más compro un libro a ciegas pic.twitter.com/B0tOkFsGsv — the agustín (@theagvstin) November 2, 2021

El posteo viral de Twitter recibió cientos de comentarios en la red social del pajarito. "Yo lo tengo por mis hijas que dicho sea de paso lo leyeron 3 páginas y me dijeron que era horrible que perdón por hacerme gastar"; "Lo que dice afuera del paquete vendría a ser una pista. Me intriga"; "Jajaja perdón, pero estoy riendo"; "Se supone que las librerías hacen eso con los libros que menos venden, entonces..."; "Me paso lo mismo con uno de Espert. Ya está en uso con mis alumnos/as del vespertino necesitábamos preparar papel maché ¿Adivinen que elemento nos ayudó notablemente con la pasta de papel?".

Por otro lado, los usuarios hicieron la broma usual de que los libros de antes ya no son como los de ahora. “La lectura murió, hace mínimo, 20 años. Crecí leyendo a William Shakespeare, Jane Austen, Oscar Wilde, Julio Verne, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, en todos sus colores, Edgar Allan Poe, George Orwell, Julio Cortázar, entre tantos otros…”, escribió un usuario, mientras que otro publicó: “La lectura murió hace mínimo 700 años, crecí leyendo los códices mayas, el nuevo testamento, los rollos del mar muerto, las obras de Dante, los manuscritos de Nag Hammadi, entre otros tantos...”.

El libro de Martina “Tini” Stoessel, llamado “Simplemente Tini”, fue publicado en 2014 por la editorial Planeta y, pese a los comentarios en las redes sociales, según Google este título tiene un 98% de aceptación en internet. Actualmente, en la red puede encontrarse a un precio de entre $500 y $600.