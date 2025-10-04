Personal de la División Investigaciones recuperó un televisor robado tras un procedimiento realizado en la zona de Marcelo T. de Alvear al 1400, en el marco de una causa iniciada por una denuncia radicada en Comisaría Octava.

El operativo permitió el secuestro de un televisor marca Phillips de 50 pulgadas, color negro, en buen estado general, aunque con un detalle visible en la pantalla. El aparato estaba acompañado por su control remoto y cable de alimentación.

El dispositivo fue hallado en poder de un ciudadano de 25 años, domiciliado en el lugar, y fue secuestrado bajo directivas del Fiscal Auxiliar en turno.

Además, en el curso de la investigación se logró identificar a otro hombre mayor de edad, quien habría sido el vendedor del artefacto ahora incautado. Las actuaciones continúan para determinar con precisión las responsabilidades en el hecho.