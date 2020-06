Comunicado de la productora de "Bake Off" sobre las denuncias contra sus participantes

La polémica que rodea a Bake Off sigue escalando con el paso de los días y pareciera no tener techo. A raíz de las acusaciones en contra de una de las finalistas, Samanta Casais, que indican que habría trabajado como pastelera profesional antes de su ingreso al reality –una de las condiciones indispensables para poder participar era no serlo–, la productora del programa de Telefe, Turner, emitió un comunicado.