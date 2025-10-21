La Dirección de Tránsito dependiente de la Agencia de Seguridad informa a la comunidad que la calle San Martín, en el tramo comprendido entre Nágera y Blvr. Pedro Jurado, cuenta ahora con sentido único de circulación de oeste a este.

Esta medida forma parte de las acciones de ordenamiento y prevención vial que se implementan en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar la circulación y reducir situaciones de riesgo.

Puede interesarte

Asimismo, se procedió a la colocación de reductores de velocidad en puntos estratégicos de la traza, con el propósito de reforzar la seguridad de peatones, ciclistas y conductores que transitan por la zona.

Desde la Dirección de Tránsito se solicita a todos los conductores respetar la señalización vigente y circular con precaución, contribuyendo al cumplimiento de las normas y al cuidado de la seguridad vial en la ciudad.