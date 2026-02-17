Con ocupación plena y visitantes de todo el país y del exterior, la ciudad vive un intenso movimiento turístico con propuestas que combinan carnaval, termas, naturaleza, playas, paseos náuticos, enoturismo y gastronomía.

Gualeguaychú atraviesa uno de los momentos de mayor convocatoria del año con motivo del feriado de Carnaval. Según datos oficiales, más de 63 mil personas pasaron por la Fiesta Nacional del Carnaval del País durante este fin de semana extra largo, con una marcada presencia de turistas extranjeros y visitantes provenientes de distintos puntos de la Argentina. La demanda turística alcanzó el 100% de ocupación hotelera y la ciudad mantiene un sostenido movimiento de visitantes.

Al respecto el director de Gestión Turística, Adrián Romero aseguró que “el sábado llegamos a ocupación plena, y a partir de las múltiples consultas en las oficinas de Turismo comenzamos a derivar visitantes hacia otras localidades de Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, como Larroque, Urdinarrain, Aldea San Antonio y Aldea San Juan”.

Todo comenzó el viernes por la noche cuando por primera vez el tradicional Entierro del Carnaval se concretó en este fin de semana emblemático. El Corsódromo fue una fiesta, que reunió a más de 18 mil personas, en una noche cargada de identidad y participación popular cerrando así los Corsos Populares Matecito.

Durante el sábado y domingo, los senderos naturales y los complejos termales registraron una gran concurrencia, mientras que las playas permanecieron colmadas de vecinos y turistas que eligieron los espacios públicos para disfrutar del fin de semana largo.

A pesar de las lluvias y la inestabilidad climática del domingo, los visitantes continuaron recorriendo la ciudad y disfrutando de sus múltiples propuestas. La Costanera concentró un importante flujo de público, junto con la oferta gastronómica, los paseos náuticos y las alternativas recreativas disponibles durante toda la jornada.

El movimiento turístico también se reflejó en el crecimiento del enoturismo local, donde hubo experiencias de vendimias en el atardecer del lunes.

La gran atracción del fin de semana fueron las tres noches consecutivas del Carnaval del País. La última jornada convocó a más de 19 mil espectadores, reafirmando que es uno de los principales atractivos culturales y turísticos del país.

Las tribunas se colmaron de turistas que llegaron desde Chubut, Catamarca, Mendoza y Tucumán, pero también de Australia, México, Chile, Colombia, Azerbaiyán, Países Bajos y Uruguay, entre otros puntos del país y del mundo.

Con una agenda cultural, turística y recreativa sostenida, la ciudad continúa recibiendo visitantes hasta el cierre del fin de semana largo, consolidando a Gualeguaychú como uno de los destinos más elegidos durante el feriado de Carnaval.