Con 40 amigas y vestida de novia sexy: así fue la despedida de soltera de Pampita

Pampita había puesto dos condiciones que no eran negociables: nada de celulares ni de strippers. El evento tenía que ser una reunión para disfrutar entre amigas, para celebrar la vida rodeada de sus hermanas de la vida. “Lo que pasa ahí queda ahí”, sentenció la modelo en su programa.

Primero, cena y tragos en Bagatelle, ubicado en el Hipódromo de Palermo. Luego, disfrazadas, fueron a bailar a una disco de la Costanera (Tequila). Pero sin dudas, lo que más llamó la atención fue el look de Pampita: una sexy novia con transparencias, encajes y portaligas

Como ambos ya se casaron anteriormente, se casarán por civil y luego tendrán una bendición. La cena, será en el Palacio Sans Souci y contará con 130 invitados, solo los más íntimos. Después de la medianoche, se abrirán las puertas para que ingresen los amigos. La consigna es bailar hasta que salga el sol.

“Va a haber comida peruana, que se relaciona con los restaurantes de Robert y lo habitual en las bodas”, dijo Pampita a LAM.

El vestido: “Todavía no sé si usaré solo un vestido o me voy a cambiar. Algunas amigas me recomiendan que use uno, otras que me cambie”, dijo Pampita.