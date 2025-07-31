Este viernes por la noche, desde las 21.30 horas, el gimnasio cerrado del Polideportivo Norte, será escenario de una nueva velada de boxeo, esta vez con todas peleas amateurs.

El combate estelar de la noche será protagonizado por el crédito local Ayrton Araujo quien tendrá como retador al bonaerense Jerónimo Cornalba.

El campeón argentino juvenil en la categoría hasta 56 kilogramos volverá a pelear después de ocho meses, dado que a fines del año pasado sufrió una fractura en la mano derecha que lo marginó del ring todo este tiempo.

Asimismo, Jeremías “El Eléctrico” Castillo, también del gimnasio organizador, se medirá frente al santafesino Lucas Madolé, en el combate de semifondo.

Las entradas para asistir a la velada se venden anticipadamente a 6.000 pesos en el kiosco ubicado en Luis N. Palma y Boulevard Montana, mientras que el valor en puerta, el día del evento, será de 7.000.

-Todos los combates-

Elian “El Hachero” Díaz (Concordia) vs Gonzalo Garay (Villaguay)

Juan Pacheco (club Camioneros) vs Bautista Icardo (club Sarmiento)

Iván Ojeda (Concordia) vs Franco Junco (Colón)

Erika Silva (Villaguay) vs Belén Sánchez (Concordia)

Catriel Álvarez (club Camioneros) vs Daniel Contreras (Santa Fe)

Alexander Ramírez (club Camioneros) vs Thiago Rodríguez (C. del Uruguay)

Jeremías Castillo (club Camioneros) vs. Lucas Madolé (Santa Fe) -semifondo-

Ayrton Araujo (club Camioneros) vs. Jerónimo Cornalba (Buenos Aires) -fondo-