Juventud Unida recibirá este domingo, desde las 20 horas y con el arbitraje del casildense Alejandro Scionti, a Colón de San Justo por la revancha de la final de la Región Litoral Sur. El Decano tiene la serie prácticamente sentenciada a su favor tras la amplia ventaja conseguida el domingo pasado en el estadio Mercedes Alesso de Bieler, en Santa Fe.

El conjunto de Gualeguaychú sorprendió a propios y extraños en San Justo con una goleada que le permite a Daniel Waldner administrar cargas de cara a la final por el ascenso, programada para el 20 de diciembre con sede y rival a confirmar.

Sin embargo, pese a la diferencia obtenida, restan 90 minutos y la imprevisibilidad del fútbol mantiene encendida una mínima ilusión en los santafesinos de revertir la historia. A su vez, como el cruce decisivo por el ascenso está a tres semanas de distancia, el entrenador paranaense dispondrá el mejor once posible pensando en ese eventual partido definitorio.

Waldner no podrá repetir la formación, ya que Patricio Pizarro terminó con una molestia física y será preservado por la magnitud de lo que viene y la holgada ventaja de la ida. Su lugar en la zaga central podría ser ocupado por Bruno García o bien ingresar Leandro González como lateral derecho para que Matías Labaroni se corra a la zaga central.

De este modo, la probable formación del Decano para este domingo sería con Francisco Peralta en el arco; Matías Labaroni, Leandro González o Bruno García, Dante Verón y el capitán Federico López en defensa; Alexis Reynoso, Aramís Serafini, Joaquín Acevedo y Luciano Maidana en el mediocampo; y Jorge Rossi junto a Damián De Hoyos en la delantera.

Por el lado de la visita, Colón de San Justo llegó ayer a Gualeguaychú y su entrenador, Mauricio Chiementin, no dio pistas de la alineación, ya que se aguardan varias variantes y posibles cambios de esquema en busca de una hazaña en el estadio "La Vía".

“Tenemos que administrar la ventaja que tenemos”

El entrenador de Juventud, Daniel Waldner, destacó a este medio que, tras la importante ventaja que sacó el equipo en el partido de ida, “el objetivo es administrar la ventaja que tenemos y revalidar lo bueno que hicimos allá. Creo que lo más complejo será mantener la guardia alta, no relajarnos a pesar del resultado. Es lo que hemos hablado y trabajado en toda la semana: volver a hacer un gran partido como lo hicimos el domingo pasado”.

Sobre el gran resultado en la ida, subrayó: “Ni el más optimista hubiese pensado que una final termine 4-0 de visitante y ante un equipo tan duro como Colón, que siempre es protagonista en esta región. Eso demuestra la jerarquía del equipo y lo pudimos mostrar en las fases finales. Hicimos un partido inteligente, estuvimos sólidos en todas las fases del juego y golpeamos en los momentos justos”.