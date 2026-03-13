Este jueves, a partir de las 19 horas, tuvo lugar en el recinto del Concejo Deliberante la apertura del 43° período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. La misma fue presidida por la presidenta del órgano legislativo, Julieta Carrazza, y contó con la participación de concejales, legisladores, funcionarios municipales y nacionales, autoridades judiciales, religiosas, fuerzas armadas y de seguridad y vecinos. Tanto los presentes como quienes siguieron la transmisión en directo a través de las redes oficiales, tuvieron acceso al informe de gestión a través de un código QR.

Luego de las presentaciones correspondientes, el intendente Mauricio Davico dio un discurso de alrededor de 45 minutos en los cuales resumió la primera mitad de su mandato y adelantó próximas obras y objetivos para el transcurso de su gestión, sobre la cual ratificó que seguirá enfocada en “poner orden, gestionar y hacer”, priorizando “servicios esenciales y el uso responsable de los recursos públicos”.



Entre los principales anuncios, Davico informó que envió al Concejo Deliberante un proyecto para avanzar con un plan de pavimentación que contempla 150 nuevas cuadras de asfalto mediante un esquema de financiamiento compartido. “Elevé un proyecto al Concejo Deliberante para asfaltar 150 cuadras por el sistema de contribución por mejoras, con una nueva modalidad. Antes el frentista se hacía cargo del 100% del costo; con este sistema el Estado se hará cargo del 50% del valor de la obra”, explicó.

Dentro de las novedades, el intendente adelantó que se implementará la boleta 100% digital de tasas municipales y que en los próximos días se lanzará una moratoria para regularizar deudas vencidas hasta diciembre de 2025. La misma alcanzará a tasa general inmobiliaria, contribución sobre Cementerio, derecho de edificación y contribución por mejoras, entre otras.

Davico también remarcó que el Municipio continuará con la política de reducción de carga tributaria. “Eliminamos desde el inicio de nuestra gestión cerca de un 70% de las tasas y derechos existentes”, recordó.

Más adelante, el jefe comunal adelantó la creación de cinco Puntos de Seguridad Urbana en sectores estratégicos de la ciudad, que funcionarán con acompañamiento de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. “Será un antes y un después para los vecinos de nuestros barrios”, afirmó.





Otro de los anuncios fue la implementación de medidores de agua para grandes consumidores, y destacó que “por segundo verano consecutivo la ciudad no tuvo cortes de agua por falta de suministro".

En materia de planificación urbana, el presidente municipal adelantó proyectos para renovar espacios estratégicos de la ciudad mediante iniciativas público-privadas, incluyendo la Costanera y la zona del puerto. Además, se iniciará el rediseño integral del Paseo de Avenida Parque, desde Costanera Sur hasta Avenida Eva Perón, con nuevo mobiliario urbano, luminarias, juegos, macetas y bebederos.





Repaso de gestión



Durante su mensaje, Davico hizo referencia a las principales obras y políticas implementadas durante el último año. Entre ellas, destacó el inicio de lo que consideró como “el mayor proceso de recambio de luminarias de la historia de la ciudad”, que permitirá que Gualeguaychú tenga un sistema de iluminación pública completamente LED. “Serán 9.000 nuevas luminarias LED que ya estamos colocando en toda la ciudad. Gualeguaychú será 100% LED. Será una ciudad más segura, más eficiente y más sostenible”, sostuvo.

En materia vial, el intendente remarcó la modernización de la planta de asfalto municipal y el desarrollo de uno de los procesos de reparación de calles. “Gracias a esa decisión política pudimos iniciar el proceso de asfaltado y bacheo más importante de los últimos años”, afirmó.



En ese marco, recordó que ya se asfaltaron 15.000 metros cuadrados, se realizaron tareas de bacheo en más de 180 cuadras, se ejecutaron obras en consorcios viales y se reconstruyó estructuralmente el puente Méndez Casariego, entre otras intervenciones. “Actualmente estamos avanzando, como ustedes lo pueden ver todos los días, con el reasfaltado del boulevard Pedro Jurado, desde Artigas hasta Urquiza”, destacó.

Davico se refirió también a la obra de reconstrucción del Boulevard Martínez. Pidió paciencia a los vecinos y explicó: “la empresa constructora tuvo problemas y ahora están trabajando para solucionarlos. No recibiremos la obra hasta que no esté bien, como corresponde”.

Al resaltar la inversión en maquinaria y equipamiento municipal, que superó los 2.187 millones de pesos con recursos propios, incorporando camiones compactadores, barredoras, retropalas, minicargadoras, rodillos y equipamiento para distintas áreas operativas, el jefe comunal expresó: “Sin excusas, nos hemos adaptado a los nuevos tiempos austeros del gobierno provincial y nacional. Con recursos exclusivamente municipales hemos invertido en maquinarias, vehículos, herramientas de trabajo y hemos realizado obras”.

Asimismo, destacó que durante 2025 los salarios municipales superaron la inflación anual en seis puntos, sin ampliación de la planta de personal.

Davico remarcó que en el área de Salud se realizaron más de 270 mil atenciones en centros de salud municipales, y resaltó: "continuamos trabajando en programas de prevención como Misión Dengue y Patio Limpio, con excelentes resultados para nuestra comunidad".

En el plano social, educativo y deportivo, mencionó la realización de más de 3.600 castraciones de perros y gatos, el fortalecimiento de las escuelitas deportivas con 900 chicos en 17 disciplinas, la entrega de 104 becas deportivas, la creación de la Orquesta Infanto Juvenil “Yaguarí Guazú” y la promoción, a través del Fondo Municipal de las Artes, de 35 proyectos culturales. También se refirió a las mejoras que se harán en los clubes. “En los próximos días inicia el mejoramiento de las tribunas de todos los clubes, donde reemplazaremos y agregaremos más de 1200 tablones, y mejoraremos la seguridad de las tribunas”, anunció.

Otra de las gestiones iniciadas por Davico que tuvo resolución favorable y que confirmó esta noche el Intendente es que, desde el 6 de agosto de 2025, la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) ingresó a Gualeguaychú en la distribución de los fondos excedentes que se transformarán en obras para la ciudad. “Logramos conseguir los fondos de Salto Grande después de casi 30 años de reclamo”, subrayó.





En el cierre de su discurso, Davico reafirmó el rumbo de la gestión y el compromiso de continuar con el proceso de ordenamiento del Municipio. “Esta gestión no llegó para mirar para otro lado frente a los problemas. Llegamos para ordenar, gestionar y hacer”, expresó.



Y concluyó: “Sabemos que falta mucho. Somos los primeros en reconocerlo. Pero también sabemos que Gualeguaychú volvió a tener rumbo. Un rumbo basado en el trabajo, en la responsabilidad y en el respeto por cada peso que aportan los vecinos”.

A través de sus canales de difusión, la Municipalidad compartió el informe de gestión, al cual es posible acceder mediante el siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/1FwqH3s-hBWH904LropUM1T8FSoqL94dU/view?usp=drivesdk