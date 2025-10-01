El pasado domingo, en Buenos Aires, Juan Martín Ríos Veronesi y Hernán Ríos, participaron de la celebración del Torneo Aniversario por los 134 años del club Tiro Federal Argentino. El certamen incluyó diversas modalidades, entre ellas miras abiertas a 10 y 15 metros. Los representantes del club Tiro Federal Gualeguaychú tuvieron una destacada labor en una jornada marcada por la camaradería.

Juan Martín Ríos en competencia.

Resultados del torneo para los tiradores locales:

- Disciplina 10 metros rifle mira abierta

- Categoría General:

- 4º puesto: Hernán Ríos

- 5º puesto: Juan Martín Ríos Veronesi

- Categoría Junior:

- 1º puesto: Juan Martín Ríos Veronesi

- Disciplina 50 metros rifle miras abiertas

- Categoría General:

- 6º lugar: Hernán Ríos

- 8º lugar: Juan Martín Ríos Veronesi

- Categoría Junior:

- 3º puesto: Juan Martín Ríos Veronesi

- Competencia por parejas (Grand Slam)

- 3º puesto: Juan Martín Ríos Veronesi y Hernán Ríos (Tiro Federal Gualeguaychú)