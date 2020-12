Con cambios, el proyecto del aborto legal será debatido mañana en Diputados

Esta vez, en su gran mayoría, los diputados sesionarán en forma presencial. El recinto principal de la Cámara baja se adecuó para que utilizando barbijos y respetando el distanciamiento social se dejara de lado el funcionamiento mixto, aunque quienes lo pidieron con suficiente anterioridad (por pertenecer a grupos de riesgo o por razones de salud) se podrán conectar de modo virtual. Este jueves, además de proyecto de IVE, se debatirá el “Plan de los 1000 días” otra iniciativa del Poder Ejecutivo que apunta a proteger a las mujeres durante el embarazo y los primeros días de la infancia.

Otro de los artículos que sufrió retoques es el que establece respecto a los menores que pretendan interrumpir su embarazo una cláusula que remite al decreto 1282/03, “procurando la presencia de un adulto de referencia en el caso de los adolescentes menores de 14 años”. ¿Qué ocurrirá si tienen entre 14 y 16? Se resolverá por las reglas generales del artículo 26 del Código Civil y Comercial, es decir, dependerá de la evaluación del equipo de salud que atienda a la paciente. También sobre el plazo para realizar el aborto había disidencias pero se confirmó que será de 10 días.

Con la incorporación de la objeción de conciencia institucional, uno de los cambios que apunta a conseguir adhesiones entre los diputados todavía indecisos pero también para garantizar mayor apoyo en el Senado, los sanatorios privados que no quieran realizar abortos podrán negarse y no recibirán ninguna sanción. Esta inclusión de la objeción de conciencia institucional servirá para que no haya conflictos con clínicas muy identificadas con los diferentes credos.

Una de las que tendrá mayor protagonismo durante la sesión será la entrerriana Carolina Gaillard, una de las mayores impulsoras del proyecto a favor de la legalización del aborto. Seguramente se la verá con su barbijo verde con la imagen de una reconocida defensora de los derechos femeninos, como lo fue la mexicana Frida Kahlo, y su pañuelo verde en su muñeca derecha, como lució durante el debate que se generó antes de que se votara para que la iniciativa obtuviera dictamen.

Luego de la votación, hubo festejo “verde” en el recinto, con aplausos, gritos y brazos en alto. Este jueves se espera un debate álgido y prolongado desde las 11 de la mañana. El proyecto de ley deberá conseguir 129 votos de los 257 habilitados para obtener la media sanción. Desde el oficialismo confían en superar ese número con mayor amplitud de la que obtuvieron hace dos años y medio en el mismo recinto. Aquella vez el conteo terminó 129 a 125 a favor, con una abstención. Antes de fin de año esperan que la IVE se discuta en el Senado, donde la pelea voto a voto para su aprobación, lo cual se prevé que sea más ardua.