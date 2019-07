Con cambios obligados, Argentina busca el tercer puesto frente a Chile

Luego de la entrada en calor, el DT separó a los jugadores en dos equipos donde mezcló a los habituales titulares con los suplentes para un fútbol en espacios reducidos. Como tampoco hubo práctica de pelota parada, ni los propios jugadores saben quiénes arrancarán mañana ante la Roja.

Lo cierto es que Scaloni está obligado a hacer dos cambios: Lautaro Martínez y Marcos Acuña no pueden jugar por acumulación de amarillas y los que cuentan con grandes chances de reemplazarlos son Paulo Dybala y Giovani Lo Celso, mientras que Ángel Di María quedaría relegado y sería nuevamente suplente.

Más allá de estos dos cambios, la idea del DT sería, como mucho, hacer un cambio más, pero mantener la base que jugo ante Venezuela y Brasil.

De esta manera, la formación de la Selección ante Chile sería con Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lo Celso; Lionel Messi, Sergio Agüero y Dybala.

Por su parte, el entrenador de chile Reinaldo Rueda, palpitó el duelo por el tercer puesto de la Copa América 2019 contra la Selección Argentina y le puso paños fríos a las polémicas declaraciones de Arturo Vidal, quien admitió que "se jugará solo para cumplir".

"En un torneo como la Copa, es un partido que importa. Tenemos un rival fuerte en frente y será un partido interesantísimo por dónde se lo mire. Será de mucha intensidad. Venimos de ser protagonistas de las finales pasadas, pero hoy seguramente ambos equipos están en una nueva etapa", declaró Rueda.

El DT también hizo hincapié en el accionar del VAR durante la Copa América, aunque se diferenció del combinado de Lionel Scaloni restándole importancia al respecto. "No debemos desgastarnos analizando el VAR. Está aprobado, existe. Muchas veces somos víctimas, muchas veces somos beneficiados. La tecnología es un apoyo y ya estamos en esto", añadió.

Por su parte, Rueda lamentó la "situación delicada" de las selecciones chilenas de base, que no juegan un Mundial Sub 20 desde Turquía 2013. "Somos la única selección que no tiene un solo jugador Sub 23 en la nómina de esta Copa América. No es fácil renovar la generación exitosa y el trabajo para el futuro del fútbol chileno es bien sensible e intenso", citó Rueda, quien destacó la presencia de los nuevos Oscar Opazo, Guillermo Maripán, Paulo Díaz y Érick Pulgar.