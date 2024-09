Tras un exitoso sábado, el predio ferial de la Sociedad Rural Gualeguaychú se vio repleto de visitantes este domingo, finalizando de la mejor manera el segundo y último día abierto al público de la 131° edición de su Expo anual. Con el buen tiempo que acompañó toda la jornada, la mañana transcurrió tranquila y con numerosos visitantes que aprovecharon a recorrer desde temprano los diversos stands del megaevento.



(Foto: Mauricio Ríos)



Tal como estaba previsto, pasadas las 11hs. comenzó el acto central, en el que tomaron la palabra los distintos referentes institucionales del agro a nivel local, provincial y nacional. A su vez, la inauguración contó con la actuación de la Banda Militar “Tte. Cnel. Filomeno Saturnino Berón” perteneciente al Batallón de Ingenieros Blindado 2 “General José Francisco Ramírez”, quienes posteriormente desfilaron por el circuito ferial.



Entre los oradores se encontraba el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG), Eduardo Calot, el presidente de la Federación de Asociación de Rurales de Entre Ríos (FARER), Nicasio Tito, y el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani. También dio unas palabras el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo. Por otra parte, entre las autoridades municipales que estuvieron presentes, se encontró el intendente Mauricio Davico, la viceintendenta Julieta Carrazza y el jefe de gabinete Luciano Garro.



(Foto: Mauricio Ríos)



Llegado su turno al micrófono, Eduardo Calot, destacó la presencia de Davico y marcó: “tuvimos que buscar en los antecedentes para saber qué hace más de 20 años que un intendente no visitaba esta tribuna”. Al comenzar sus palabras, agradeció "a todos los que hicieron posible que esta Expo sea la gran fiesta que estamos viviendo: la Comisión Directiva que me acompaña, el equipo organizador, el personal de la sede y de las instalaciones, cabañeros, asociaciones, consignatarias, socios, expositores y auspiciantes". Luego, apuntó su discurso hacia los principales reclamos del campo en la coyuntura político-económica actual.



El presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG), Eduardo Calot. (Foto: Mauricio Ríos)



En términos generales, consideró que “la situación cambió mucho desde la última exposición rural". "En esa oportunidad estábamos entre las PASO y las elecciones generales, sin saber qué rumbo tomarían la política y la economía. Hoy vemos una situación más previsible, con reglas de juego más claras, pero todavía con mucho por resolver, como los derechos de exportación, la unificación del tipo de cambio que no llega, el impuesto PAIS o la resolución 7930 del BCRA que multa en las tasas de interés al productor que guarda más del 5% de su cosecha. Eso parecía resuelto, pero hoy vemos con preocupación que existen líneas en ciertos bancos que aún castigan a los productores con esa situación arbitraria e injusta”, manifestó.

Y agregó: “También hace un año señalaba que esperábamos que a quien le tocara dirigir los destinos de la provincia tomara nota de la realidad del estado de los caminos rurales y de la situación de Vialidad y actuara en consecuencia”.



El titular de la SRG también mencionó la necesidad de que avancen las políticas relacionadas al uso de agroquímicos: "Pasan los años y los gobiernos y Entre Ríos carece de una ley de fitosanitarios, algo que resulta incomprensible en una provincia agropecuaria”, observó.



"Se nos quiere hacer ver a los productores como un problema para el ambiente. La realidad es que somos productores de alimentos para el mundo. Es una responsabilidad que tenemos con la humanidad, tenemos que producir más alimentos, de manera competitiva y de manera inocua, dando garantías. Somos defensores del cuidado del medio ambiente y de las buenas prácticas agropecuarias, estamos desarrollando nuestra actividad con mucha responsabilidad, reconocida a nivel mundial, esto es un logro que no vamos a resignar. No somos parte del problema, somos parte de la solución y tenemos que ser conscientes de eso”, dijo Calot.



Y añadió: “Como muestra de ese compromiso tenemos la ley de envases vacíos de fitosanitarios que se gestó desde esta Rural, de la mano de los jóvenes del Ateneo. Ese grupo presentó en 2016 el proyecto “Acopiador de bidones de Agroquímicos” a la Red Proyectos de la Fundación Acindar, resultando el proyecto ganador. Posteriormente, promovido y acompañado por la Fundación y esta Rural, logró transformarse en la Ley Nacional de Envases Vacíos de Fitosanitarios. Igualmente, y más allá de estos pasos en positivo, todavía tenemos un déficit: la ley está, los centros de acopio están, pero todavía hay envases que no se entregan y quedan dando vuelta en los campos. Debemos ser responsables y comprometidos con el ambiente y con las generaciones que vienen”.



Por último, concluyó su discurso realizando un pedido de acompañamiento a los productores presentes:



"Acérquense a la rural, háganse socios, no se trata solamente de tener algún descuento en el uso de las instalaciones, usar la balanza o poder comer un asado en el quincho. La actividad gremial es esencial. Esta rural, a través de FARER y CRA, los representa a todos, ante los gobiernos provincial y nacional, reclamando y defendiéndolos desde hace 130 años. Para que tengan una idea, no existía el Parque Unzué ni el puente naranja y esta rural ya estaba representando productores; no existía el edificio de la Municipalidad, ni el Hospital Centenario y esta rural ya estaba representando productores, no existían las torres de la Catedral, ni el Teatro, ni se habían plantado las palmeras de la Rocamora y esta rural ya estaba representando productores. Por ello los invito a sumarse, a que sigamos trabajando y redoblando el esfuerzo por entidades con más productores involucrados, porque en las bases sólidas se sustenta y respalda la lucha gremial agropecuaria”, enfatizó.



Récord de visitantes



Si bien hasta el momento no hay cifras oficiales, la asistencia al evento fue masiva. Miles y miles de visitantes, locales y de otras ciudades, acudieron al predio ubicado entre Urquiza al Oeste y la Ruta 14 desde temprano. La mayor parte comenzó a llegar durante el mediodía para almorzar y en las primeras horas de la tarde para compartir el mate mientras recorrían los numerosos stands y actividades del evento.



A la habitual venta y exposición de vehículos, maquinaria e insumos agropecuarios de todo tipo, se le sumó el atractivo de los distintos exponentes gastronómicos que ofrecieron sus productos, junto a muchos stands de emprendimientos locales. Además, en una de las áreas del predio, un escenario permitió que distintos conjuntos interpretaran música y bailes folklóricos para disfrute del público.



En tanto, afuera, a lo largo de Urquiza al Oeste, grandes filas de vehículos buscaban un lugar donde estacionarse.