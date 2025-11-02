La sexta fecha del Torneo Clausura de Primera A “Luis María Cabezas” continua este domingo con cuatro partidos, entre ellos el clásico entre Pueblo Nuevo y Unión del Suburbio, que sobresale por encima del resto de los encuentros.

Es que además de la acérrima rivalidad (deportiva) entre los clubes de la zona sur de la ciudad, Pueblo Nuevo es el mejor equipo y único invicto que tiene el Torneo Clausura, con 16 puntos -sobre 18 posibles-, que lo posicionan como único líder de la Zona 1. Por su parte, el conjunto auriverde atraviesa una floja campaña, suma apenas 4 unidades y aún no tiene asegurada su permanencia en la categoría. El partido se jugará en el Estadio Municipal, desde las 21 horas.

En ese mismo escenario, pero desde las 15, La Vencedora será local de Sarmiento y en los otros dos encuentros de la jornada de hoy, Juventud Urdinarrain recibirá a Central Entrerriano (20) y Black River, en cancha de Cerro Porteño, hará lo propio frente a Central Larroque (15.30).

La séptima fecha, que comenzó el viernes por la noche, con la gran victoria de Independiente sobre Deportivo Urdinarrain por 4 a 2, se cerrará mañana con el encuentro que protagonizarán en el Estadio Municipal, Sud América y juventud Unida (21.30).