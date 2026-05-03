La quinta fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” se completará esta tarde con la disputa de los cuatro encuentros restantes. Todos los partidos comenzarán a las 15.15, en el nuevo horario de invierno.

En el estadio “La Vía”, ubicado en calle Alsina, Juventud Unida, único líder e invicto con puntaje ideal, recibirá a Unión del Suburbio, uno de sus perseguidores al inicio de la fecha.

En Urdinarrain, Deportivo, otro de los escoltas, se medirá ante Central Entrerriano, que llega entonado tras conseguir su primera victoria el pasado fin de semana, luego de un arranque irregular.

Por su parte, en el estadio “La Ciudadela”, Pueblo Nuevo volverá a jugar como local en su cancha tras más de seis meses, cuando enfrente a Defensores del Oeste. En tanto, en el estadio “José ‘Toto’ Gallop”, Sarmiento será anfitrión de Juventud Urdinarrain.

La fecha se puso en marcha el viernes por la noche con dos encuentros. En el estadio Raúl Impini, Central Larroque superó con autoridad a La Vencedora por 2-0, con un doblete de Lautaro Viale, y llegó a las 10 unidades en el torneo.

Por su parte, en el Estadio Municipal, Camioneros vencía a Independiente por 2-0 y estaba cerca de sumar sus primeros puntos del torneo. Sin embargo, a los 70 minutos el partido fue suspendido luego de que Matías Collaso, jugador del conjunto que se imponía en el marcador, agrediera al árbitro Maximiliano Cantti Páez. Ahora será el Tribunal de Penas el que deberá expedirse sobre la resolución del encuentro.

Sporting buscará sostenerse como único líder en la B

Esta tarde se completará la quinta fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna”, con tres encuentros: en el estadio Edgardo Páez, Sporting recibirá a Juvenil del Norte con el objetivo de seguir como único líder; en el Vicente Procura, Black River será local frente a Defensores del Sur; y en el “Hugo Reverdito” se disputará el clásico de Pueblo Belgrano entre Deportivo Gurises y Cerro Porteño. La jornada se inició el viernes con las goleadas de Sud América (4-0 ante Isleños Independientes) y de Sportivo Larroque (4-1 frente a Atlético Sur).

Sigue la fecha en el Femenino

Con cinco encuentros, continúa y se completa la quinta fecha del Torneo Apertura de fútbol femenino “Ricardo ‘Duro’ Insaurralde”. En el estadio “Mario Urriste”, Unión del Suburbio recibirá a Sarmiento desde las 10.30, mientras que el resto de la jornada se disputará en cancha de Defensores del Sur: La Vencedora vs. Regatas (10), Juvenil del Norte vs. Independiente (11.30), Juventud Unida vs. Huracán (13) y Sporting vs. Defensores del Sur. La fecha se puso en marcha el viernes, con la victoria de Isleños Independientes sobre Cerro Porteño por 5-0 y el triunfo de Deportivo Urdinarrain ante Sporting.