En la máxima divisional, la acción se abrirá a las 15.15 en el estadio Mario Urriste de Unión del Suburbio, donde Defensores del Oeste ejercerá la localía frente a Pueblo Nuevo, en un duelo que puede resultar clave para ambos en la pelea por escalar posiciones y salir de los puestos del fondo.

Más tarde, desde las 16, Juventud Urdinarrain, que se mantiene como escolta aunque a once puntos del líder Juventud Unida, recibirá a Sarmiento en el estadio Juan Jorge Stauber, con la necesidad de sumar para no perder terreno.

La fecha 16 se completará el domingo con los cuatro partidos restantes. Entre ellos sobresalen la presentación del puntero, que visitará a Unión del Suburbio, y el cruce entre Central Entrerriano y Deportivo Urdinarrain, dos equipos que buscarán hacerse fuertes en un tramo decisivo del campeonato.

Por su parte, la Primera B también tendrá actividad repartida entre Larroque y el Estadio Municipal. En el “Víctor Santángelo”, Sportivo Larroque, tercero en la tabla, será local desde las 16 ante Atlético Sur.

En simultáneo, pero desde las 16.15, Juvenil del Norte recibirá a Sporting en el Municipal. El conjunto visitante intentará regresar al triunfo para recuperar, al menos de manera provisoria, la cima del torneo.

La jornada en el ascenso continuará y se completará mañana con los cuatro partidos restantes, entre los que se destaca la visita del líder Black River a Defensores del Sur, en cancha de Sarmiento.