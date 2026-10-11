Tras la suspensión de casi la totalidad de la tercera fecha –sólo se jugó un encuentro–, que debía disputarse entre semana por las inclemencias del tiempo, esta tarde se pondrá en marcha la cuarta del Torneo Clausura de Primera A “Claudio ‘Lalo’ Romani”, que se completará el lunes con los cuatro encuentros restantes.

En el estadio Juan Jorge Stauber, Juventud Urdinarrain recibirá a Sarmiento por la zona A, mientras que Central Larroque será local en el “Raúl Impini” frente a La Vencedora por la zona B. Ambos partidos comenzarán a las 16.15.

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La fecha se completará durante el feriado de este lunes con cuatro encuentros: Deportivo Urdinarrain recibirá en el estadio Teodoro Treisse a Camioneros (zona A); Juventud Unida hará lo propio en “La Vía” frente a Defensores del Oeste (zona A), y Pueblo Nuevo jugará en “La Ciudadela” ante Central Entrerriano (zona B). Los tres partidos comenzarán a las 16.15. Por su parte, desde las 21.15, Independiente será local en el Estadio Municipal frente a Unión del Suburbio (zona A).

La B completa la fecha 3

Esta tarde, desde las 16.15, se completará la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera B “Alfredo ‘Piyo’ Fernández”, que comenzó el lunes pasado con la goleada de Isleños Independientes, que se impuso como visitante por 5-0 ante Atlético Sur en el Estadio Municipal, en un encuentro correspondiente a la zona A.

En el estadio Edgardo Páez, Sporting, campeón del Torneo Apertura y primer ascendido, recibirá a Sportivo Larroque por la zona A. Los otros dos partidos corresponderán a la zona B y se disputarán en Pueblo General Belgrano: Black River será local en la cancha de Cerro Porteño frente a Defensores del Sur, mientras que, en su estadio “Hugo Reverdito”, Deportivo Gurises enfrentará a Sud América.