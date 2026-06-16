La selección de Francia derrotó a Senegal por 3-1 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en el debut de ambos equipos en el Grupo I del Mundial 2026. Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia de Francia en Copas del Mundo con un doblete que incluyó un misil desde 28 metros en el tiempo adicional. Bradley Barcola selló el triunfo con su primer gol en el torneo apenas dos minutos después de ingresar al campo.

Les Bleus, candidatos a ganar la corona, debieron sufrir antes de celebrar. El partido arrancó con Senegal como protagonista. Los africanos salieron a presionar alto en los primeros diez minutos y tuvieron las ocasiones más claras del primer tiempo: Nicolas Jackson estrelló un derechazo en el palo en el minuto 24, y sobre el final de la primera mitad Sadio Mané desbordó por izquierda, se libró de Jules Koundé y dejó el balón para Ismaïla Sarr, que no pudo controlar el remate y lo mandó por arriba del travesaño. Francia, en tanto, circuló la pelota con paciencia pero sin profundidad. Ousmane Dembélé acumuló imprecisiones y Mbappé estuvo lejos de la acción en esos primeros 45 minutos.

Las cosas cambiaron en el complemento. El arquero senegalés Édouard Mendy le negó el gol a Michael Olise en el minuto 52 y al propio capitán francés en el 56 para mantener el cero en su arco.

El 1-0 llegó en el minuto 65 con la firma esperada. Olise filtró un pase entre las líneas senegalesas, Mbappé anticipó a Kalidou Koulibaly y definió de primera para dejar sin respuesta a Mendy. Deschamps movió el banco en el 79 y sacó a Dembélé para dar paso a Barcola, quien en su primera pelota se filtró entre la defensa africana, esperó la salida de Mendy y se la picó por encima para el 2-0.

Senegal descontó en el 95 con un remate inapelable de Mbayé en mano a mano ante Mike Maignan para ponerle suspenso al marcador, pero la respuesta francesa fue inmediata: Mbappé recibió tras el saque del centro, se acomodó y desde 28 metros mandó el balón al ángulo derecho de Mendy para el 3-1 definitivo.

Con estas dos anotaciones, Kiki se convirtió en el máximo goleador en la historia de la selección francesa con 58 goles por delante de Olivier Giroud (57) y se convirtió en el jugador de su país con más tantos en Copas del Mundo: rompió el registro de 13 tantos que Just Fontaine tenía desde Suecia 1958. De este modo, Mbappé quedó a dos de la marca absoluta del alemán Miroslav Klose (16).

El camino en el Grupo I de los franceses, campeones en Rusia 2018 y subcampeones en Qatar 2022, continuará el próximo lunes 22 de junio ante Irak en Philadelphia y concluirá el viernes 26 de ese mismo mes frente a Noruega en Boston.

Fuente: Infobae