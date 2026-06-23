Portugal obtuvo su primera victoria en el Mundial 2026 con una arrolladora actuación frente a Uzbekistán, al que goleó 5-0 en Houston, por la segunda fecha del Grupo K.

Luego de un debut decepcionante con un empate 1-1 ante República Democrática del Congo, la selección que comanda Roberto Martínez no dejó dudas ante un rival que con esta nueva derrota quedó al borde de la eliminación.



El combinado europeo marcó claras diferencias y tuvo a Cristiano Ronaldo como gran figura en el partido. El Bicho marcó un doblete (6′ y 39′) y se quedó convirtió en el máximo goleador de Portugal en Mundiales, superando a Eusebio, con 11 tantos. El delantero de 41 años tiene el récord de haber conseguido goles en las seis Copas del Mundo que disputó en su carrera. CR7 contó con más situaciones en el partido, pero no pudo realizar un hat-trick.

El resto de los goles del equipo portugués los consiguieron Nuno Mendes, de tiro libre, el arquero Abduvokhid Nematov, en contra, y Rafael Leao, con una soberbia definición.

Portugal, que lidera parcialmente el grupo con 4 puntos, cerrará su participación frente a Colombia (3, con un partido menos) el sábado 27 a las 20.30. En tanto que Uzbekistán buscará sumar ante RD Congo el mismo día.

Fuente: Infobae