Otra noche mágica se vivió en el estadio del Inter Miami, que estuvo colmado para ver el duelo ante Atlanta United, quizás anticipándose a que iban a ver algo especial, único y mágico. ¿Y cómo esperar lo contrario si desde el minuto cero iba a estar en cancha Lionel Messi? Y el astro argentino no decepcionó, y en tan sólo pocos minutos demostró por qué es el mejor de la historia del fútbol.

Pero empecemos por el principio…

El árbitro Mario Escobar hizo sonar su silbato y comenzaron a jugar en Fort Lauderdale Inter Miami vs Atlanta United. Ya a los dos minutos, el Atlanta United intentó demostrar que no quería dejarse pasar por arriba cuando Taylor Wolff definió en soledad. Sin embargo, la acción fue invalidada por posición adelantada y de esta manera se salvó el Inter Miami.

Y minutos más tarde, Brooks Lennon lanzó un centro que se fue cerrando y rebotó en el poste del arco defendido por Drake Callender. Otra vez el equipo de Messi volvió a respirar. Pero fueron los únicos cinco minutos del primer tiempo los que sufrió el Inter.

Un minuto más tarde, tras una brillante asistencia de Sergio Busquets, Leo Messi remató de zurda y la pelota se estrelló en el palo, pero en el rebote, ¡y de derecha!, el rosarino puso el 1-0 para Inter Miami ante Atlanta United.

Busquets y Messi, es un afano. 🚬pic.twitter.com/PQmt8ZXvA1 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 25, 2023

Pasados los 10 minutos, el astro argentino habilitó de taco a Josef Martínez y el delantero venezolano remató apenas por encima del travesaño. Poco tiempo después, otra llegada de Inter Miami: Messi remató al medio del arco y el arquero Brad Guzan controló sin inconvenientes.

Y un minuto más tarde, llegó el segundo de “La Pulga”: inició la jugada y abrió para Robert Taylor, quien terminó asistiendo al rosarino para el 2-0 y el segundo tanto del rosarino, también de derecha.

Doblete de Messi en 20'. Una diferencia ABISMAL con los demás. pic.twitter.com/CTnUEDCoG6 — Messismo (@Messismo10) July 26, 2023

Inter Miami no pasó más sobresaltos y ganaba bien el encuentro por 2 a 0. Atlanta United sufría cada vez que atacaba el elenco del Tata Martino. En este contexto, los hinchas, en las tribunas, celebraban la victoria parcial gracias a los tantos de Lionel Messi.

Pero por si fuera poco, antes del final del primer tiempo, fue el finlandés Robert Taylor, de zurda, quien clavó la pelota en el ángulo superior del arquero Brad Guzan y el Inter Miami se fue al vestuario goleando 3-0 a Atlanta United.

Taylor le agrega un (hermoso) color a la fiesta. Qué golazo. Inter Miami le gana 3-0 a Atlanta United.pic.twitter.com/UX8YXU1FpR — VarskySports (@VarskySports) July 26, 2023

Y con el comienzo del segundo tiempo, la fiesta continuó: apenas pocos minutos después de comenzado el complemento, asistencia de Messi para la definición cruzada de Taylor, quien no perdonó al arquero de Atlanta United. A esa altura, era un festival del Inter Miami, que ya goleaba 4-0.

Asistencia de Lionel Messi para el 4-0 de Inter Miami a Atlanta United.



Gol de Robert Taylor.pic.twitter.com/UFczz68zLG — Mati (@matiasm_02) July 26, 2023

El partido continuó sin que Atlanta United pudiese conseguir el descuento. El colombiano Edwin Mosquera probó desde afuera del área pero sin precisión, y de esta manera el Inter Miami llevaba las riendas del partido y controlaba el resultado.

Sin embargo, el Inter Miami tuvo otra chance: Robert Taylor no pudo definir de manera correcta y Brad Guzan envió la pelota al córner. Luego de la jugada, se retiró del campo Sergio Busquets e ingresó el mexicano Victor Ulloa.

A los 77 minutos, se terminó el partido para Messi: El astro rosarino se llevó una gran ovación de todos los presentes en el DRV PNK Stadium.

Sobre el final del partido, hubo una chance de descuento para el Atlanta United: el árbitro pitó penal, pero el arquero del Inter Miami atajó y se quedó con la pelolta.

Con tan sólo un partido y medio, Messi ya es el goleador del Inter Miami (dos en este partido y uno en su debut), lo cual hace ilusionar no sólo a los hinchas estadounidenses sino a los fanáticos de la Pulga desperdigados en todo el mundo.