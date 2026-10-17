Juventud Unida recibirá esta noche, desde las 20 y con el arbitraje del uruguayense Nicolás Vergara, a Don Bosco de Paraná por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Región Litoral Sur. En la ida, disputada hace siete días en el estadio Carlos Federik de la capital provincial, el Decano ganó 4 a 2 con una destacada presentación de Damián De Hoyos, el experimentado centrodelantero de 38 años sumado como refuerzo para la etapa decisiva del torneo, autor de dos conquistas.

La contrapartida del gran triunfo en Paraná fue la lesión del mediocampista central Aramís Serafini, quien sufrió una distensión, debió retirarse en el entretiempo y tendrá unos 21 días de recuperación.

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Por este motivo, el DT Daniel Waldner presentará una variante obligada en el mediocampo con el ingreso de Santiago Benítez en lugar de Serafini. Asimismo, el entrenador evalúa una modificación táctica en la zaga central: el posible ingreso de Dante Verón —el otro refuerzo sumado para los playoffs— en reemplazo de Matías Labaroni o de Leandro González. De concretarse este segundo cambio, respondería al deseo del cuerpo técnico de probar alternativas en la zona defensiva pensando en las hipotéticas instancias decisivas.

En definitiva, la alineación de Juventud para enfrentar a Don Bosco sería con: Francisco Peralta en el arco; Leandro González, Matías Labaroni, Patricio Pizarro y Federico López en la defensa; Sergio Olano, Santiago Benítez, Facundo Maldonado y Luciano Maidana en el mediocampo; Agustín Benedetti y Damián De Hoyos en el ataque.

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Por el lado del conjunto paranaense, el entrenador Diego Persia no registra futbolistas lesionados ni suspendidos. Anoche, al cierre de esta edición, el DT definía el once inicial y la nómina de 18 convocados que viajarían a Gualeguaychú. Vale recordar que, a diferencia del Decano, Don Bosco cuenta con una estructura 100% amateur y todos sus integrantes —incluido el cuerpo técnico— desempeñan otras actividades laborales fuera del fútbol.

De no surgir sorpresas en la noche de “La Vía”, Juventud se enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave entre Social Achirense y Comunicaciones. Por el momento, la serie favorece al elenco de Colonia Las Achiras tras imponerse 3 a 1 como local en la ida; la revancha se jugará este domingo en Concordia a partir de las 17.