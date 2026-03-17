Este martes, el Gobernador Rogelio Frigerio realizó una reunión con su gabinete. Dentro del temario tratado, la infraestructura vial ocupó un lugar central, especialmente en relación con el estado de las rutas y los acuerdos alcanzados con el Gobierno nacional. Se realizó un intercambio sobre lo convenido con la Nación respecto a las rutas 18 y 12, y cómo se está poniendo en marcha dicho proceso. Asimismo, se abordó el plan provincial para intervenir los caminos provinciales mediante el uso de financiamiento internacional.

Según detalló la comunicación oficial del Gobierno de Entre Ríos, “se ratificó el compromiso de la gestión y del propio gobernador de intervenir todas las rutas de la provincia”.

Por otra parte, tras el encuentro, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, brindó detalles sobre la extensa agenda de trabajo que mantuvo el equipo de gobierno.

En materia de Desarrollo Económico y Turismo, el ministro informó sobre el avances del concurso de antecedentes para la concesión de la pesca del dorado en la represa de Salto Grande, que "creemos que es un proyecto de mucha importancia para el turismo provincial; y también desde nuestro punto de vista del cuidado del recurso".

Por último, la reunión sirvió para dar la bienvenida oficial a Atilio Benedetti, quien asumió como nuevo responsable de la Región Centro, en reemplazo del fallecido Jorge Chemes. Bernaudo destacó que su llegada coincide con un momento institucional clave, ya que el próximo 23 de abril la provincia de Entre Ríos asumirá la presidencia del bloque regional

En ese sentido, señaló que "Atilio arranca con una responsabilidad muy importante de ser el coordinador en esta etapa de la presidencia del gobernador Rogelio Frigerio de la Región Centro".