CÓMO ACCEDER AL MONITOR
Con el aporte del Hospital Centenario y del San Roque, Salud incorporó reportes de Infecciones Respiratorias Agudas Graves
El Hospital Centenario es uno de los dos efectores de la provincia que aporta los datos de referencia para la confección del informe.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos incorporó a su página web un nuevo informe sobre Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), que se sumará a los reportes habituales de vigilancia epidemiológica. Este informe estará disponible para toda la comunidad y se actualizará cada 15 días en la sección "Sala de Situación".
El nuevo recurso se suma a los monitores disponibles sobre Demografía (Estructura poblacional), Infecciones respiratorias (Niños menores de 5 años), Dengue (situación actual de casos) y Salud Mental (Estadística hospitalaria y mortalidad).
Los datos del informe IRAG se obtienen a través de la estrategia de "vigilancia centinela", que consiste en recolectar información de forma sistemática. En Entre Ríos, se realiza en el Hospital Centenario y en el San Roque de Paraná.
Al respecto, la referente del Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario Elina Villaruel destacó que “tanto nuestra unidad centinela que se dedica a la vigilancia de pacientes de 15 años en adelante como la del San Roque que se enfoca en los niños de hasta 15 años estamos catalogadas con indicadores óptimos a nivel país, hemos recibido el reconocimiento del Ministerio de Salud de la Nación”.
“Es un trabajo en equipo que tiene un componente epidemiológico, un componente clínico y uno de laboratorio, sino esto no funciona”, resaltó Villaruel y destacó la labor de los trabajadores de todas las áreas.
El objetivo principal de este reporte es conocer mejor las características clínicas, epidemiológicas y laboratoriales de los pacientes internados con diagnóstico de IRAG e IRAG extendida, en Unidades Centinelas (UC) provinciales, identificar los virus que están circulando, y analizar cómo impactan en el sistema de salud. También permite detectar a tiempo la aparición de nuevas variantes y evaluar si las medidas adoptadas están dando resultado.
Asimismo, desde la Dirección General de Epidemiología se destacó que las Unidades Centinelas de IRAG son el resultado de un esfuerzo interinstitucional y sostenido entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos y el Ministerio de Salud de la Nación, con la colaboración de la OPS.
Finalmente, se resaltó que esta vigilancia se sostiene sobre tres pilares clave: El clínico, con el trabajo de los profesionales médicos hospitalarios: el epidemiológico, a cargo de los referentes de cada establecimiento; y el de laboratorio, que incluye las determinaciones realizadas por el Laboratorio Provincial de Epidemiología y la provisión de reactivos por parte de la Nación en su rol de rectoría.
Para acceder al Monitor, se debe ingresar al siguiente link:
https://www.entrerios.gov.ar/msalud/monitorcovid-19/uc_irag_er_report.html?fbclid=PAVERFWANVF4xleHRuA2FlbQIxMQABp0XtsXf1t9rA8wSyndc8ZA4NFab35v7eBo14XAPk8V450Inn7uJeFezZ8tvh_aem_Ixc_hTGx3GRgYdBvwVsEDQ