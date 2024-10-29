A menos de 24 horas de que se realice el paro nacional del transporte, el oficialismo avanzó con un dictamen que le permite llevar al recinto el proyecto de ley que declara a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización.

Con el respaldo del PRO, el MID, Paula Oliveto de la CC, Producción y Trabajo de San Juan y la UCR para avanzar en el plenario de Transporte y de Presupuesto y Hacienda, La Libertad Avanza logró el dictamen de mayoría con 35 firmas. En segundo lugar quedó el dictamen de Unión por la Patria y la Izquierda que se opone a la posibilidad de vender a la línea aérea con 34 firmas impulsa esta iniciativa desde que la comenzó la discusión. El tercer dictamen de minoría es de Encuentro Federal, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y Democracia para Todos que propone una privatización parcial.

El debate comenzó con el pedido de palabra el diputado Diego Giuliano (UP) señaló que el tema “no se puede tratar” en este período de sesiones ordinarias. “El artículo 81 de la Constitución Nacional establece que ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora”.

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Los dichos de Giuliano se refieren a que el Parlamento desechó, al momento de discutir la Ley Baes, la posibilidad de privatizar a la compañía. Sin embargo, ese argumento fue contrarrestado por la diputada del PRO, Silvana Guidici, quien señaló que como el artículo “no llegó al recinto, así que no estamos discutiendo lo mismo”.

Luego fueron pasando varios oradores invitados por los bloques en donde hubo especialistas del mercado aeronáutico, pilotos, sindicalistas -que defendieron a la compañía aérea- y hasta terceros que muchos no entendían la razón de ser de su presencia.

Ese fue el caso de Franco Rinaldi, el ex candidato del PRO a legislador, quien defendió la privatización de la compañía. “El Congreso tiene una oportunidad histórico de remediar lo que en un acto demagógico se hizo en el 2008 cuando se decidió expropiar la compañía, la cual permanece como una S.A. y si se le aplicará la ley 19550 se debería declarar la quiebra. Hoy Aerolíneas sólo es viable porque vive bajo el ala del Estado. Aerolíneas Argentinas regalada es cara. La soberanía de los cielos es todo guitarreo”.

Luego se cruzó con Germán Martínez, presidente del bloque de UP, a quien le pidió que como presidente de la bancada “dé el ejemplo” por los gritos que se le propinaban. “Al presidente del bloque kirchnerista, que le gusta mucho la guitarra, le pido respeto”. Pero luego continuó “vos tenes todas las sesiones para hablar, delincuente”.

Su presencia llamó la atención del resto de los diputados que no entendían en qué rol estaba presente. Y eso quedó plasmado en las redes sociales. “El misógino, discriminador e impresentable de Franco Rinaldi (al que, recuerdo, el PRO tuvo que bajar como candidato a diputado en 2023) vino a defender la privatización de Aerolíneas Argentinas, en simple carácter de “Licenciado en Ciencias Políticas de la UBA”, sin explicar su conocimiento del sector aeronáutico (al lado hay pilotos y expertos en el sector que lo escuchan incrédulos). Esto es bajar el nivel de la democracia. Todo se vuelve muy mediocre”, publicó en X la diputada de UP, Julia Strada.

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Hubo un momento en donde la comisión perdió la “compostura” y fue en la exposición de Fernando Dozo, especialista en Derecho aeronáutico y que participó de la privatización de la compañía en los 90, explotó en su exposición a favor de la venta de la compañía al asegurar que “los que fundieron la compañía y dilapidaron millones de dólares en España están todos presos pero acá están todos sueltos. Empezando por la vicepresidenta de la República condenada. Basta de pavadas, hay que declarar la necesidad de privatización”.

La contracara fue la exposición del ex presidente de la compañía aérea Pablo Ceriani quien señaló que “el proyecto de ley de privatización no garantiza de ninguna manera ningún mecanismo, ni ninguna manera de garantizar la conectividad ni de qué manera hay que contemplarla porque causaría un problema gigante”.

Pablo Juliano, flamante presidente de Democracia para Siempre, firmó un dictamen de minoría de siete firmas junto al bloque Encuentro Federal. “Nuestro dictamen habilita cuatro opciones. La primera es que el Estado pueda organizar un programa de propiedad participada público privada; también le damos la opción de que pueda incorporar la participación del capital privado debiendo siempre el Estado Nacional sostener la acción de oro. A su vez, le damos la posibilidad de conceder la administración o la figura del gerenciamiento. Una cuarta opción es vender o colocar acciones o cuotas partes del capital social de la empresa, es decir, evitamos el desmantelamiento de la empresa, evitando así caer en la experiencia que nos pasó en la década del 90. A su vez, en un segundo artículo, nosotros prohibimos la liquidación y vender la totalidad de los activos de la compañía, evitando así la experiencia de la vez pasada y poniendo en valor cada peso y cada dólar que fueron poniendo los contribuyentes del 2008 para acá”.

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Por otra parte, Juliano dijo que entienden que el dictamen del oficialismo “es un cheque en blanco a la privatización y en donde no se le marca una hoja de ruta al gobierno para poder decir cómo y de qué manera debiera de ser dicha privatización.

El diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, hizo referencia a que entienden que las empresas públicas “muestran deficiencias” en todos los aspectos. El diputado, que firmó el dictamen de EF, dijo que “dejaría muy pocas empresas públicas, que no son estratégicas”. El legislador que defiende la idea de la privatización dijo que “no tener dudas de que si desregulamos va a ser mejor para los pasajeros, para el país y para los trabajadores de Aerolíneas”.

La presidenta de la Comisión de Transporte, Pamela Verasay (UCR), señalo que junto al oficialismo “logramos el dictamen para avanzar en el proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas durante el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Transportes. Aseguramos un debate donde se escucharon todas las posturas. Estamos dando discusión muy relevante para optimizar el equilibrio fiscal, revisar la asistencia del estado a las empresas y la necesaria apertura del mercado aerocomercial”.

Promediando la reunión, y cuando sólo quedaban legisladores de UP anotados para hablar y los dictámenes ya se habían firmado, la sala en donde se desarrolló la reunión se fue vaciando. Los legisladores del PRO, la UCR, la CC y Democracia se fueron retirando de la sala.