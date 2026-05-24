Desde temprano, cientos de estudiantes acompañados de sus familias y amigos comenzaron con el armado de las “pulperías” y “cabildos”, los tradicionales stands para la fiesta del 25 de Mayo.

Este año serán 69 los puestos de venta que estarán ubicados a lo largo de la avenida Estrada, junto al Corsódromo. El interior del predio del Parque de la Estación será utilizado como espacio de tránsito y encuentro de las miles de personas que se esperan para el evento. La pasarela del “José Luis Gestro”, en tanto, estará reservada para los desfiles, espectáculos de música en vivo y bailes multitudinarios.

Para llegar a tiempo con todos los detalles, los preparativos comenzaron en las primeras horas del día. Con música de fondo, charlas, risas y mates para combatir el frío de la mañana, los chicos y sus padres se pusieron manos a la obra trasladando herramientas y materiales: desde la madera y chapas para las estructuras y paredes, hasta las cañas, paja y ramas frondosas para el techo de los “ranchos”.

En tanto, otros preparan carteles y detalles fundamentales de la decoración tradicional, mientras que terminan de definir la ubicación y el traslado de freezers, heladeras, mesas, sillas, parrillas y anafes para cocinar.

Desde las 8, se impidió el paso en Estrada entre España y Aguado, Ayacucho y José Ingenieros. La restricción se mantendrá hasta mañana, una vez finalizado el evento. Durante la jornada del domingo, se permitirá el ingreso de vehículos vinculados al armado de stands hasta las 22. Según el mapa del operativo, hay sectores definidos para el ingreso y egreso de estos vehículos, además de puntos de detención sobre mano izquierda para ordenar la circulación en la zona de montaje.

En tanto, el lunes 25 de mayo, desde las 8 y hasta la finalización del desfile, prevista para las 13 aproximadamente, se realizarán cortes de tránsito en los siguientes puntos: Av. Parque y Montevideo; España y Piccini; Piccini y Goldaracena; Tala y Churruarín; y Alberdi y Estrada.

Todo este despliegue cuenta con la supervisión de distintas áreas de la Municipalidad de Gualeguaychú. A su vez, mediante charlas informativas previas, el Municipio dio recomendaciones a padres y alumnos acerca de cómo llevar adelante la logística de armado y desarmado de los puestos de manera ordenada y segura.

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